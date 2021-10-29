【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿四庚戌金建日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：移居、上任、出行

忌：動土、結網、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

投資市場出現波動，輕舉妄動勢必面臨虧損。

金牛座

知人口面不知心，行事要小心，防小人暗箭。

雙子座

默默地為身邊人付出，易打動對方贏得好感。

巨蟹座

做事易被別人干擾，保持專注就能如期完成。

獅子座

瑣事纏身，耐性差不多被耗盡，易分心犯錯。

處女座

突發事故令你不知所措，抱怨也無補於事。

天秤座

做人要顧全大局，吹毛求疵易令共事者反感。

天蠍座

嘗試跳出舒適圈，比起呆坐辦公室更為有利。

人馬座

說話要經大腦，口無遮攔將成為事業絆腳石。

山羊座

別呆坐家中，抽空出外走走，可帶來好心情。

水瓶座

不乏投資渠道，只要懂得選擇，收入將大增。

雙魚座

與老友聚會或陪伴家人，可迎來快樂的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）龍 脾氣差

鼠

吉星高照，正財運旺，宜趁機努力賺錢。

牛

麻煩事特別多，沉着應對，可化險為夷。

虎

事業運上升，易獲貴人提攜，前景光明。

兔

心態正面，人緣不錯，求職轉工易成事。

龍

是日沖煞，情緒不穩，易為小事發脾氣。

蛇

人際關係存在暗湧，忍讓有助化解矛盾。

馬

人氣上升，貴人助力強，有利事業發展。

羊

運氣欠佳，工作壓力大，謀事難有成果。

猴

行動力強，接受新挑戰，可令自己進步。

雞

被負能量纏身，容易把小挫折無限放大。

狗

正財旺，有利傾生意，可望迎來好消息。

豬

花錢享樂不是壞事，但要謹記適可而止。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

「如水」哲學

近期最熱門的話題莫過於運動了，不論早前的東京奧運會，到後來的殘疾人奧林匹克運動會，都是國際認可的盛事。而香港亦舉行了無敵盃拳賽，成為不少人茶餘飯後的話題。

講到打拳，一定少不免要提及已故偉大拳術家——李小龍先生。

根據資料，李小龍先生，原名李振藩，生於1940年11月27日，美國舊金山出生，父親是李海泉，母親是何愛瑜，後來才喬遷到香港居住。

李小龍先生的八字排列為：庚辰年，丁亥月，甲子日。

甲木為日元，甲木為參天大樹，論剛強一定比乙木厲害，只要命中及大運配合得宜，一定會出人頭地，名望超群。

甲木生於孟冬，需有火來暖身調候平衡，故早期在荷里活發展較為不順，因為荷里活乃美國，寒冷之時候比較多，等來到香港，南方火暖之地，故能發揮所長，1971年在香港拍攝電影《唐山大兄》而聲名大噪，更可以宣揚自己集百家之大成所創出的武學「截拳道」。

李小龍先生能文能武，他的「如水」哲學，不論用於甚麼方面都可以令人有所得着。