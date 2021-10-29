【獨家】勁敵如雲！黃智雯求神庇佑望視后開齋

今年無綫視后之爭相當激烈，入行14年的黃智雯2018年曾奪新加坡與馬來西亞「雙視后」，今年更有兩劇「叫胡」，有望開齋首次奪無綫頒獎禮視后。面對強敵如雲，不容有失的她為了增強運勢，日前被拍得於大坑蓮花宮誠心拜佛，明顯求神庇佑力爭視后！

黃智雯2007年參選港姐入行，一直默默耕耘，2018年終憑《三個女人一個「因」》贏得新加坡及馬來西亞雙料視后寶座。今年她有兩部劇集《刑偵日記》及《把關者們》推出， 其中於《把》劇痛失胎兒一幕，獲網民讚演內心戲非常出色。不過今年勁敵如雲，包括台慶劇《星空下的仁醫》鍾嘉欣，獲讚「喊功」更上一層樓；至於將於11月22日播映另一台慶劇《拳王》姚子羚亦不容忽視，再加上一直被指呼聲高的《七公主》林夏薇，智雯可謂四面受敵！

狂睇戲增強演技

為了增強運勢，智雯日前2時許被拍得到大坑蓮花宮拜神，見她手持紙紮品在佛像前誠心鞠躬禮拜，由於不能在寺內生火，拜神後她將紙紮品交給寺廟工作人員代為處理，之後便駕車到灣仔藝術中心會合朋友睇戲，約5時才離開。據知，最近她接拍新劇，由於有別以往角色，故她做足準備，經常約朋友睇戲或舞台劇，藉此增進演技。

對於拜神求做視后，智雯昨日（28日）受訪時笑言：「我去拜觀音誕咋，每年我都會去拜，唔係求啲乜嘢，普通祈福，只係想身體健康。當日原本媽咪陪我，但因為我要睇騷好趕，所以一個人匆匆忙忙咁去。（有冇求埋子呀？）我事業為重，緊張事業先。」

「個個都做得好好」

談到跟她爭視后的全都是好戲之人，她坦言：「今年真係好多。」並不忘為好姊妹姚子羚的新劇宣傳：「嚟緊子羚嘅《拳王》會播，不容忽視。依家播緊嘅《星空下的仁醫》我都有睇，馬國明同譚俊彥都合作過，梗係要支持啦，仲有薇薇（林夏薇）、Ali（李佳芯）個個都做得好好，真係好多對手。」