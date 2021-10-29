【特約報道】我推廣健康瘦身多年，最主張排便暢通，排好毒，瘦得快。理論上大便越早排清越好，如果腸道蠕動得慢，大便會變乾變硬，因為大腸會吸大便內的水分；如果無法每日排便或隔日才有一次大便，腸毒會透過損傷的腸黏膜進入腸壁，藉由血液循環蔓延全身，久而久之形成很多問題，例如肥腫、腸道病變等。

所以多年來，我都有飲用排毒酵精的習慣。酵精的作用是溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境。很多跟我多年的粉絲，都是靠飲用酵精，再配合我設計的唐安麒宇宙飲食，調理好腸道、提升代謝。

不過儘管飲食健康、常飲酵精，踏入秋季，有些朋友還是會有便秘情況發生，這一點與腸道消化不良無關，而是由於陰虛。在乾燥的秋天，身體揮發水分增加，身體易津液不足、呈陰虛狀態，若本身大便已較乾硬，此時排便更形困難。若本身生活繁忙、過度疲勞、熬夜、煙酒、情緒波動、鬱怒、思慮，都會進一步消耗體內的陰液，更易發生陰虛便秘問題。要注意，陰虛者普遍看上去好像很健康，沒特別的病痛，但實際上陰陽已失調，等如一煲正燒滾的水，煲內的水已不足，但仍開大火，若繼續不管它，只會越燒越烈，最後可能煲乾水。

陰虛要補，應滋陰清熱、養心滋腎、調養氣血，宜多進食清補食物例如蜂蜜、沙參、麥冬、蓮子、百合、雪耳、黑木耳、黑芝麻、小米等等。若被當成實熱，錯飲涼茶清熱解毒，反令虛火燒得更熾熱。中醫的調治方法是生津潤腸，即古代醫籍所講的「增液行舟」法，常用處方有增液湯，合用生地、玄參、麥冬，起到滋陰增液、散結解毒的作用。秋燥襲來，我每天會喝一杯「圓棗黑啡」，將圓棗補茶和壯健補黑粉加入現磨黑咖啡，成分中的黑芝麻可滋陰潤腸、潤五臟、益精血；桂圓和紅棗有溫氣補腎、養心安神功效，我之前有點陰虛火旺，也是靠每天多喝圓棗茶和補黑粉調整過來。

透過以上食療，平日老生常談的多吃蔬果、飲水，自然能緩解陰虛便秘問題。腸道暢通，健康不老。

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{註冊中醫師駐診｝

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。