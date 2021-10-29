張敬仁扮未來人　化妝都要開住螢光燈

藝人張敬仁（Kendy）早前與攝影師Jerry Choi合作，拍攝一輯以「未來」為主題的造型照，化身成極具科幻感的「未來人」，Kendy分別變身成為銀髮瘋狂科學家、智能AI等，配上誇張的閃粉妝容、穿上銀色塑膠反光服飾，有別於平常的斯文甜美風，令人眼前一亮！當日製作亦非常認真，拍攝共花了13小時，現場還以藍紅燈光為主調，展現出冷、熱兩種強烈對比。

於今次拍攝Kendy笑言十分期待，因是一次大改造，Kendy說：「自己本身鍾意睇科幻電影，又鍾意Cyberpunk類型，但平時拍戲比較難遇到相關角色，今次就有機會，好有型！」Kendy表示其中一個最深刻造型是要戴上粉紅色假髮、半邊臉均塗上閃粉，單是化妝就化了兩個多小時，Kendy稱：「為咗營造螢光感，化妝時都開住螢光燈化，仲戴埋特製隱形眼鏡，我照鏡都認唔到自己，感覺好超現實！」另一個銀髮瘋狂科學家造型Kendy就需要坐上透明吊椅中，被長度不一的光管包圍，猶如置身於太空中。完成拍攝後，她直言單是洗掉閃粉就需要落妝4次，在現場勉強清潔到表面的閃粉，回家後仍要清理，雖然如此，但Kendy認為一切都是值得。