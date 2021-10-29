來一趟水底偽旅行！發掘台灣水下之美

「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」將分成5大區域，展出25幅台灣和香港知名水下攝影師於小琉球、墾丁、綠島、蘭嶼、東北角及澎湖拍攝的水下珍貴作品。此攝影作品由國際知名水下攝影師Yorko Summer於綠島鋼鐵礁攝。（Kenny Lee攝）

【營業資訊】台灣各潛點各具特色，可惜因為疫情，令香港旅客近兩年也難以到訪當地美麗的水底世界，不過台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK和tripTaiwan將於11月6日舉行的「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，便讓大家進行一趟「水底偽旅行」探索台灣水下之美——該展覽讓大家穿上潛水裝備潛入游泳池，在水底一睹台灣和香港水下攝影大師們的作品。是次展覽將分成5大區域，展出25幅台灣和香港知名水下攝影師於小琉球、墾丁、綠島、蘭嶼、東北角及澎湖拍攝的水下珍貴作品，包括國際知名水下攝影師Yorko Summer、蘇淮、Marco Chang、京太郎、Victor Lau、Kenny Lee等。當日設有三場講座及攤位，潛水員更可體驗水底郵筒投寄明信片，讓大家做好準備，於疫情過後親自來到台灣潛水，發掘更多水底美景。

「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」

日期：11月6日

時間：9:00am~6:00pm

地點：香港何文田天光道2號英皇佐治五世學校

費用：免費 （須預約，名額有限）

講座及攤位：

「台灣水攝世界之美」講座

時間：2:00pm~3:00pm

講者：Victor Lau，潛水教練、Olympus水下攝影師和導師

「我和珊瑚魚有個約會」講座

時間：3:30pm~4:30pm

講者：Stan Stea，BLOOM 香港海洋項目總監

「潛水初哥的台灣潛水之旅」講座

時間：5:00pm~6:00pm

講者：Jason Cheung，潛水教練、Olympus水下攝影師、著有《天堂

潛水員》

部分作品亦於11月6日-12月30日於網上展覽展出

網址：www.olympus.com.hk