周星馳欽點做豬八戒　「嫩版羅子溢」場務變男一

凡係畀周星馳（星爺）睇中嘅之後星途都一片燦爛，睇吓一班星女郎張栢芝、林允、張雨綺就知，星爺唔止睇女叻，睇仔一樣咁叻，當年有份演出《西遊．降魔篇》「豬剛鬣」一角嘅陳炳強，其實原來係場務，星爺為「豬剛鬣」一角面試咗好多人，但一直搵唔到啱心水，陳炳強當時喺劇組做斟茶遞水，咁就畀星爺睇中。

雖然呢個角色冇對白，但就要捱打，仲要係笑住咁畀人打，陳炳強話：「按照劇情我在片中沒有台詞，星爺對我的唯一要求就是要全程微笑，有個橋段是拍我和舒淇對打，我NG了十多次，後來被她打到臉都腫了，星爺還是要我保持微笑。」雖然係咁，但星爺其實私底下好愛錫演員，當時佢就有送面膜同BB油畀陳炳強護膚，仲搵京劇老師教佢入戲：「片中我是以京劇武生的扮相出場，之前卻一點京劇身段都沒有，星爺不光找來京劇老師教我，很多我不對的地方他都會親自示範，從來不吼演員。」

獲得星爺提攜，加上幾年浸淫演技，依家嘅陳炳強已經獨當一面，有唔少作品佢都擔正做男一，而佢外表一啲都唔差，有幾分似「嫩版羅子溢」，加上佢係戲劇表演系畢業生，有一定演戲基礎，前途真係無可限量。