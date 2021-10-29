Zayn Malik驚爆與Gigi Hadid分手　被指控打佢老母

英國男子組合One Direction（1D）28歲前成員Zayn Malik與26歲美國女模Gigi Hadid分手，知情者指他們不在一起已經超過1個月。兩人於2015年拍拖，其後離離合合，並於2019年正式宣布復合，翌年誕下女兒Khai，現時13個月大。

分手消息是在Gigi母親Yolanda Hadid向傳媒指控Zayn上周打過她後爆出，她表示正在考慮報警。不過Zayn否認指控，表示：「我堅決否認打過Yolanda Hadid，為我女兒著想我拒絕提供更多詳情，我希望Yolanda將會重新考慮她的虛假指控，向私下撫平家庭問題的目標進發。」他又表示：「我同意不會為事件抗辯，這是始於我與我伴侶一個家人的爭執，她在我伴侶數周前離家後，前來我的寓所。這曾經是、亦仍然應該是一件私事。但現在似乎有一個分歧，即使我努力回復一個和平的家庭環境，容許我以我女兒值得被珍重的方式共同撫養她，結果事件還是『外洩』給傳媒。」

Gigi透過發言人發出聲明表示：「Gigi唯一專注在對Khai最好的安排上。她希望各方在這個時候給她私隱。」