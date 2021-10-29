譚仔雲南米線 X HKDI 時裝騷

【特約報道】為推動本地設計及文化產業的教育發展，以及迎接即將到臨的譚仔雲南米線25周年，譚仔與香港知專設計學院（HKDI）合作，邀請超過30位於HKDI修讀時裝及形象設計及傳意設計學系的學生參加「譚仔姐姐2046未來制服設計比賽」，為譚仔姐姐設計25年後（2046年）的制服；並舉行「譚仔姐姐2046未來制服」Phygital 時裝騷。

HKDI學生設計了多套譚仔姐姐25年後的未來制服，包括：將生菜融入設計，寓意未來與大自然融為一體的趨勢、將東方美學的旗袍跟譚仔話元素融合、譚仔姐姐是王后、譚仔素食主義，將生菜與芽菜與港式的霓虹燈融入設計，套套均創意無限。經過專業評審商議後，於「譚仔姐姐2046未來制服」中的勝出學生，將會為譚仔設計2021年全新制服，並獲得獎學金，以繼續修讀與藝術創作有關的課程，而部分表現優異的學生亦會獲得廣告公司的實習機會。

時裝騷利用轉動式燈光打造驚人的舞台效果；天橋兩側耀目的白色光柱掠過漆黑夜空，搭配現場的音樂，將時裝騷變成一場震撼的燈光匯演！為隆重其事，譚仔更邀請了香港殿堂級名模馬詩慧（Janet）助陣，帶領一眾模特兒包括Jessica C.、沈殷怡（Shirley）、劉沛蘅（Hillary），人氣十足的媚姨與及多位真正的譚仔姐姐，包括：「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐、偶像實力派的「葵芳店店長」菊姐、「彩明店店長」進姐、「東涌店店員」珍姐與「樂富店店員」鈴姐，穿上HKDI學生的設計作品走上天橋。眾人搖身一變成為譚仔時裝騷的模特兒，展現獨特的風格，每個人出場也信心爆棚，完成一場完美專業的時裝匯演。

時裝騷尾段譚仔國際集團主席兼行政總裁劉達民先生（Daren）更驚喜現身，身穿間條西裝兼架上墨鏡的的他以「時尚教主」造型壓軸出場，並率領一眾模特兒為這場時裝騷謝幕，引來全場歡呼。Daren表示：「譚仔除了專心做好每一碗米線外，亦希望能回饋社會，推動本地設計及文化產業的教育發展。這次找來香港知專設計學院的學生合作，想出了譚仔姐姐未來制服設計比賽，給予學生們創意思維與發揮，也寓意譚仔繼續發揮創意、努力發展，繼續成為最受歡迎的米線專門店。」