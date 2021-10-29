廣告身價曝光！金宣虎一年代言費330萬起跳

舞台劇演員出身的35歲韓星金宣虎出道12年，於2017年接拍韓劇《金科長》踩入公仔箱，之後參演了《加油吧威基基2》及《百日的郎君》等劇，並於2019年底加盟人氣綜藝節目《兩天一夜》後，成功入屋。去年底播映的韓劇《Start-Up：我的新創時代》令其火速上位，而早前與新敏娥合演的熱播劇《海岸村恰恰恰》，更帶挈他人氣飆升。有韓媒指他在廣告界的身價已較年初上漲一倍！

雖然早前爆出「強迫舊愛墮胎」醜聞後，形象一度插水，但被韓媒還原真相後，金宣虎的形象極速修復，其代言的口罩、相機、食品、服飾及戶外品牌廣告已逐一重新上架。

有韓媒估計手握逾10個代言品牌的他，廣告收入高達逾3,324萬港元以上，即一年代言費以330萬港元起跳，確實是當紅藝人的身價。廣告界相關人士又指通常合約內容會列明藝人如因涉及犯罪行為，或受社會爭議事件而有損品牌形象，便需賠償廣告費2至3倍的違約金，但不包括藝人私生活問題，故金宣虎不會被廣告商追討違約金，加上現時大批粉絲支持他復出拍戲，更有網民在《兩天一夜》官網留言希望他可以回歸節目。