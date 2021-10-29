日式料理店　菜單多元化

日本料理長期佔據港人的美食榜頭幾位，新鮮食材、精緻擺盤，令食客再三回味，不過很多時日本餐廳只獨沽一味得一個主題，想吃不同款式可能要走幾場。近日坊間新開了多間日本料理店，供應的菜式相當多元化，部分更是壽司、和食或廚師發辦等都有，客人可以坐定定，一次過品嘗不同種類的日本料理，享受日之美味。

京都風情

傳統而富文化風情的京都，一向是港人旅遊之選，銅鑼灣的京都風日式料理店「輝HIKA」，主廚輝師傅曾於日本學習，在本地多間日本餐廳掌廚，標榜以純粹、純淨的真正味道奉客。店內除有廚師發辦，亦有輝師傅特別設計的菜式，如適合佐酒的香葱鮟鱇魚肝、鮮味的海膽黑魚子伴溏心玉子，肥美的清蒸松葉蟹，鮮甜肉嫩，至於油香十足的炙烤A5和牛或鮮炙吞拿魚餃，更是味覺的享受，另外還有加入各式食材的丼飯、暖笠笠的天草雞滑，配上精心挑選的清酒、威士忌等，品味更深。

激安價牛丼

近年將軍澳有很多小店進駐，讓該區的飲食選擇亦變得豐富起來。剛於將軍澳開業的賀天日本料理店，主打各種日式料理和刺身，港人最愛的壽司，食材配搭高級，如鮮嫩的大間藍鰭吞拿三色壽司、黃金松葉蟹肉壽司和富山白海老壽司，各有風味。另外還有小巧的一口杯飯、各款燒物等，最惹人注目首推富士山牛丼，米飯上是足足300克的厚切安格斯牛扒配秘製醬汁，吃加拌勻溫泉流心蛋，絕對是食肉獸之選。因應新張期內，由現時至12月1日，富士山牛丼會以激安價約3折發售，要留意只星期一至五限量供應，想吃就要快手。

劃分美食專區

很多日本料理店都的的骰骰，由幾個至幾十個座位都有，感覺較狹迫。剛於荃灣開設的IKIGAI CONCEPTS，標榜佔地12,000平方尺，空間感十足。內裏分有不同的區域，廚師發辦區價錢親民，包括有喜之次、牡丹海老、鮫鰈和沙甸魚等。炭火燒專區以備長炭來燒烤，有雞肝醬多士、蟹醬芝士玉子燒和泡菜醬煙肉車厘茄等。和食專區有天婦羅、定食、刺身和丼飯等。店內更有自助清酒售賣機和零售專區等，吃完還可以買返屋企慢慢嘆。

創意配搭

近年的日本菜，滲入不少西式創意，大廚會選用西式食材或融入當地烹調方法，讓日本料理變得新派風味。剛於中環開業的SOOSHI GOLD by Sushi Sooshi，午市有一系列的定食和丼飯，如蒲燒鰻魚、西京燒銀鱈魚及和牛照燒定食，另外有本鮪丼、特上魚生丼等，亦有2款壽司Omakase選擇。晚市則設2款親民價Omakase，師傅特別以西日配搭來設計菜式，當中包括有和牛海膽金箔魚子醬卷、備長炭火炙拖羅、煙熏鰹魚、鱗燒天婦羅甘鯛配海膽醬、鰻魚炸米餅和明太子櫻花蝦Pasta等，讓客人倍感驚喜。