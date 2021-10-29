Porsche Taycan親民後驅易入手

車載創新E-Performance技術，配備800V電壓系統及智能熱管理系統的保時捷（Porsche）全電動先驅Taycan，先後在港推出不同性能級別型號，繼高性能的Turbo S和Turbo，到4S，最近終於輪到入門Taycan。它是目前輸港的4款Taycan車型中，唯一採用後輪驅動，性能較「隨和」及車價最「親民」的型號，無疑是最易入手的電波子。

新抵港的Taycan雖屬家族中的入門級成員，但它內建4D底盤控制系統、800V強勁電壓系統和智能熱管理系統，同時標準配備起步控制（Launch Control）超增壓模式及PASM保時捷主動式懸掛調整系統，不同的是採用後輪驅動設定，一具電動馬達及雙速波箱均安裝在後軸，性能相對「隨和」，續航表現亦是族中最佳。入門Taycan提供79.2kWh及93.4kWh兩種性能電池版本選擇，無論是選擇前者或後者，0~100km/h加速力及極速均被設定為5.4秒及230km/h。而兩者之間的主要分別在於動力輸出和續航力。先講後者，綜效馬力及續航力分別達476ps及484km（WLTP）；至於前者，亦是試駕車，綜效馬力及續航力則為408ps和431km（WLTP）。駕駛起來，與之前曾試駕旗艦性能版Turbo S相比，一樣有低重心帶來的貼地駕駛感，攻彎表現敏捷且穩紮，只是加速力不像Turbo S般來得狂，但個人認為作為日常代步的電動跑車，經已夠快，絶對能滿足大部分車主的加速快感。

同場加映：更多個性化選擇

廠方同時為Taycan車系擴充個性化選項，提供更多獨特的新車身配色、內飾配搭及多款專屬個人化訂製配件，例如全新Coffee Beige車身配色、搶眼冰川藍LED頭燈及3款SportDesign套件等供選配。而拍攝車則選配了Frozen Berry全新車色及Bramble配Slate Grey 雙內飾皮革配搭，並換上專屬訂制的21吋Exclusive Design碳纖葉片輪圈，連同其他選裝配備，全車加配選項超過20個。

規格表

車型：4門5座位電動跑車

動力配置：後軸恒磁同步電馬達

電池配置：93.4kWh鋰離子電池

最大馬力：326ps（Overboost 408ps）

最大扭力：345Nm（Launch Control）

驅動：後軸電馬達、後輪驅動

傳動：（後）雙速自動波

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

制動：（前、後）陶瓷複合通風碟

0~100km/h：5.4秒

極速：230km/h

車身體積：4,963×1,966×1,378mm（長×闊×高）