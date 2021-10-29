召喚粉絲！《永恆族》聯名彩妝登場！

等了又等，Marvel電影《永恆族》（Eternals）終於在下星期上映！估不到戲未上，就先出現了聯名彩妝系列，還要是一向走華麗閃亮風格的美國彩妝品牌Urban Decay（UD）。熟悉彩妝潮流的都知道，品牌當年憑着一款NAKED系列眼影盤，在美妝界造成轟動，自此衍申推出的同系列眼影產品，亦成為女生眼中的化妝神器。今次與《永恆族》攜手推出聯名彩妝系列，自然再度引人注目！

而今回討論度最高的，必定是當中的主打妝品－MARVEL STUDIOS’ETERNALS眼影組合，因為以電影中宇宙超級英雄為靈感的包裝，就讓人十分驚艷。外觀上就十足一本書，打開後能看到雙層設計：上層是加入電影元素的立體裝飾，下層的15色眼影，則由永生不朽的戰士核心價值 ─ 力量、同理心及恩典所啟發，既大膽又鮮明。配合絲絨質感及閃爍金屬到珠光啞緻的妝效，完全可以激發化妝潛力，塑造多變眼妝。

除眼影組合外，今回聯名更同步推出4款24/7GLIDE-ON眼線筆、2款AFTERGLOW光影粉、2款HEAVY METAL多功能閃爍彩妝液和ALL NIGHTER持久定妝噴霧，必能滿足化妝控的不同彩妝需求！