亞姐陳美儀袁群有玩互爆　拍拖「收兵」勁Juicy

出爐亞姐冠軍陳美儀被亞軍袁群有踢爆有拖拍，即開口「力斥」對方亂噏。姐妹情被受考驗之餘，她更指所謂「對象」其實是她的異性閨蜜，且不惜公開對方的性取向，務必還自己「清白」。

陳美儀、袁群有及季軍梁欣娟早前於亞姐總決賽一夜成名，三人不約而同萌起演藝夢，籌躊躇滿志望於娛樂圈有一番作為。未知是否「偶像包袱」纏身，當被問到感情事，她們都大耍太極，袁群有衝口而出指陳美儀有拖拍，陳美儀即反指對方亂噏，又踢爆袁群有經常「收兵」，搞到袁群有靦覥謂：「係收過花，身邊有兩個男仔想同我發展吓，佢哋都係我嘅大學同學，可能大家都到咗適婚年齡啩。」

陳美儀則指自己有位來自台灣的男閨蜜，或許因此才引起美麗的誤會：「我想講佢鍾意男仔㗎，不過我哋嘅關係比另一半更親密。去年疫情嚴峻時，佢陪我走過咗低潮，同埋我哋雙方家長認識嘅，認可我哋可以去彼此屋企過夜，總之我依家專心工作先。」梁欣娟同樣指自己單身，不過卻坦言遭家人催婚：「可能係佢哋嘅心願，想個女搵到如意郎君，三年抱兩了咗心事。」

亞視前途直接影響她們的星途，而三人異口同聲同公司抱有信心，陳美儀更自爆當選僅數天已獲試鏡機會，本身是學護的她更希望「兩邊兼顧」。說到總決賽夜彈琵琶技驚四座，她表示：「我考獲中央音樂學院十級試，嚟緊都想做多啲嘢推動中樂文化。同其他女生唔同，因為中樂及醫護課程，我唔可以整Gel甲，相反地經常10隻指頭彈到損晒。」

從英國返港僅1年的袁群有，則希望修讀兒童心理學課程，成立慈善團體幫助有需要人士：「我細個時屋企好忙，我覺得好孤單，依家社會更加多單親家庭，但小朋友係未來棟樑，所以要注意佢哋嘅身心發展。」本身已是演員的梁欣娟則笑言除亞視外，其他香港所有電視台她都曾效力過，難怪她對亞視會有意情結。

場地提供：Manner Club de Gourmet