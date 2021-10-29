高下立見︱劉穎鏇豪晒34.5D　撼一件頭劉佩玥

藝人劉穎鏇（Tiffany）與劉佩玥（Moon）泳裝上陣為無綫劇集《隱形戰隊》開工，前者更穿三點式晒馬甲線於泳池戲水，女神Feel十足，事後Tiffany笑指自選美後未曾試過公開穿泳衣，故心情緊張又怕醜：「頭先行出嚟我有選美嘅感覺，之後喺泳池上水嘅時候就好驚走光，好在工作人員有睇住我。（馬國明話今日盲咗，唔敢望你哋！）有啲咁嘅事？又冇聽佢提，我都冇特別留意佢，佢企喺我隔籬，咁佢係望住我對眼嘅，好乖，咁佢係好男仔，唔使質疑。」

對於陳山聰踢爆她為了該場戲份花了幾個月Keep Fit，Tiffany表示：「其實係為套劇Keep，今年4月已經開始健身，因為知道會同一班好Fit同大隻嘅男仔拍戲，作為女仔代表都要練啲肌肉，企喺佢哋隔籬就服力多啲。」

而Moon則穿上一件頭泳衣，下身再披一層薄紗，論性感程度不及Tiffany，對此她笑說：「今日好多工作人員咁講，但係劇情需要，佢係模特兒身份，我就扮馬國明女友去吸引富二代，所以造型高貴啲。（使唔使Keep Fit？）我冇操得咁勁，每日見到Tiffany食嘢好健康，又勤力做運動，搞到我都畀佢影響到，的起心肝做運動。（今日咁嘅造型唔怕走光？）其實我都有少少衩，坐喺張太陽椅度都易走光。」談到日前大隊到深水埗取景，因其聲線響亮被投訴擾民，Moon也對此向受影響居民致歉：「因為劇情需要，我都知自己好嘈，真係唔好意思。」