The LOHAS康城玩足全日　一站式吃喝玩樂

全港最大型環保溜冰場「LOHAS Rink」，根據國際標準而設計，採用天然、無毒性、不易燃的CO2冷凍系統，加上全球暖化潛能值（Global Warming Potential, GWP）較低的雪種，減輕對氣候變化造成的影響。（客戶提供）

【特約報道】香港人出名愛旅遊，就算受到疫情影響都無阻他們出遊的意欲，發掘本地好去處。其實想有得玩、有得食、有得打卡，也不用東奔西跑或者攀山涉水，將軍澳日出康城大型商場The LOHAS康城，一個以健康消閒與數碼娛樂為主題，集高科技與創新於一身的至Chill蒲點，定能滿足到你，一年365日都去得！

【動靜皆宜】溜冰睇戲冒險之旅

每逢周末，最令人煩惱的可能是要找一個適合一家大細玩樂的好去處，如果你都有這個煩惱，The LOHAS康城絕對幫到你。娛樂之旅的首站先來到商場2樓活動一下，此處有全港最大型的環保溜冰場「LOHAS Rink」，場地根據國際標準而設計，同時是城中首個採用最新節能科技打造的環保溜冰場，作為一年四季、風雨無阻的室內運動項目之一，無論是甜蜜的情侶，還是作為親子活動都非常適合；「LOHAS Rink」更有提供花式溜冰及冰球訓練課程，培養未來的冰上健將。

運動完之後不如靜一靜，第二站來到位於商場4樓的「英皇戲院」，作為將軍澳區內最大型的戲院，佔地約33,174平方呎，設有6間獨立影院，提供883個座位。全院採用4K Laser投影系統，配備杜比7.1音響，無論是空間感還是觀感都是一等一享受。院內更設有多款即叫即製的餐飲美食，一次過滿足你的視聽味三重感官。

休息完之後可以再次投入玩樂之中，同樣位於4樓的還有大型「NAMCO」及「室內‧冒險之島DOCODOCO」，內有超過100部公仔機及多款獨家機種，包括全港首見的夾雪糕機、一眾復古迷不能錯過的懷舊遊戲等等，選擇眾多。而「DOCODOCO」則是日本以外首間海外分店，透過最新數碼互動科技為小朋友創造一個充滿幻想的室內冒險之旅，包括在叢林中嬉戲、於山洪間穿梭、滑下湍急的河流、邂逅蘑菇妖精及觀察大象、河馬，安全又刺激。

【The LOHAS Collect】精心引入各式生活好物及人氣美食

民以食為天，有得玩的同時都要有得吃，The LOHAS康城除了有近30個餐飲好選擇之外，場內更有令各位每次都充滿驚喜的Pop-Up Zone─「The LOHAS Collect」，不時引入充滿驚喜的本地創作、世界各地的潮流時尚及生活設計、手工美食等。最近就有三間人氣食店快閃登陸，為顧客帶來味道一流的美食，包括推行純素飲食潮流的「404 plant」、提供多款創意口味布丁燒的「呦呦鹿鳴の布丁燒」，以及主打純牛奶韓式雪花冰的「Life Dessert」。

泊車優惠

● 於商場內即日電子消費滿HK$200或以上，可換領2小時免費泊車時數；即日電子消費滿HK$500可換領3小時免費泊車時數。

● 憑The LOHAS康城內英皇戲院的即日戲票2張，可換領3小時免費泊車時數。

逢星期一至五︰

● 憑任何即日電子消費單據，可換領1小時免費泊車時數。

● 消費滿指定金額，並憑The LOHAS Collect任何即日電子消費可獲額外1小時泊車時數。

地址：將軍澳康城路1號（港鐵康城站B出口）