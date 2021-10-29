同是Gym中人　陳柏宇新MV搵姜皓文做男主角

歌手陳柏宇（Jason）新歌《對得起自己》MV找來姜皓文（黑仔）特別演出，另外還有葉巧琳（Mischa）及黃妍（Cath）參與其中。黑仔飾演潦倒爸爸，本是港隊田徑金牌選手，但酗酒惡習加上好賭成性，不僅令運動生涯全毀，就連妻子也離棄他，帶着女兒離開。某日這位爸爸突然振作起來，戒酒又戒賭，並再次投入體能訓練，原來他收到女兒給她的學校通告，邀請他一同參與親子運動會。為了女兒的一個微小心願，向着女兒的心願進發，作出一個對得起自己身為爸爸的承諾、行動。

黑仔指今次答允參與演出是被歌名及MV劇本所吸引，覺得充滿正能量︰「係個好勵志嘅題目，而且我向來對勵志故事好感興趣，睇埋劇本就覺得好啱我去演。」其爐火純青的演技擁有懾人的魅力，扮演前妻的Mischa表示：「其中有個鏡頭我要逃避黑哥嘅目光，其實我係堅被佢嘅眼神帶入戲，條件反射擰轉頭。」而客串扮演老師的Cath也讚嘆道：「黑哥三兩下散手已經演到導演要求，好厲害！」

正當同公司歌手可以跟黑仔對戲，Jason就欠了點點緣份，只有穿插在MV中獻唱的鏡頭，不過他在拍攝MV當日也有去探班，感謝對方參與演出：「好開心搵到黑哥做男主角，喺拍攝現場即時睇到出嚟效果係點，當然好滿意啦！因為佢嘅演技真係好犀利，雖然今次唔可以同框演出，但都好榮幸有佢喺我嘅MV出現。」

雖然二人在工作上從未有正式合作機會，但其實他們於數年前已認識，黑仔說：「我以前同Jason係喺同一間健身房做Gym，當時有人話我知佢就係唱歌嘅陳柏宇，當時嘅第一印象就係佢好勤力！因為我本身都算勤力隔日去做Gym，但佢係日日去做！所以佢畀我感覺係好有正能量嘅一位歌手。」