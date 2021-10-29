百足咁多爪！手機三腳架隨你點扭

不少相機用家都喜歡使用俗稱為「八爪魚」的三腳架，貪其可以左扭右扭，以便從不同角度取景。最近以這類腳架成名的美國JOBY連手機用戶都照顧埋，推出全新PodZilla中型桌上三腳架套裝連GripTight 360電話夾，前者的腳管採用特製鋁管製造，堅固性及耐用性比常見的塑膠高，同時它以橡膠包裹，可牢牢抓緊樹枝、柱子而不易掉下。至於智能電話夾則內置強力彈弓及防滑橡膠，就算夾大芒機如iPhone 13 Pro Max一樣得，而且使用後手機可45度逐格旋轉，方便橫置或直立使用。

以上三腳架連智能電話夾只重250g，比一般同類套裝輕便不少，另外三腳架的球形雲台側採用了PIXI設計，當想調校雲台水平角度時，只需按下鎖掣就可鬆開雲台鎖調校，放手時雲台就會重新鎖緊，使用非常簡單。顏色方面，三腳架提供湖水綠、黃、紅及灰色，而電話夾則只有黑色一隻顏色。

同場加映︰相機背囊

Manfrotto Street系列Convertible Tote，既是背囊亦是手挽袋，其薄身袋型加上M-Guard 間隔，放入APS-C無反連4支鏡頭也沒有虛位。背帶設有電話小袋及橡筋，可掛起小型三腳架。