鏡粉打造「星夜號」賀MIRROR成軍3周年　勢掀打卡熱！

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）近日推出第3首個人單曲《My Apple Pie》回響熱烈，獲「爵屎」（Edan粉絲暱稱）出錢又出力做一系列戶外廣告應援，當中包括尖沙咀、銅鑼灣戶外大屏幕、巴士車身及椅背貼紙等，其中以「爵安號」全巴士車身廣告最為吸睛，由即日起為期兩個月，行走油尖旺及荃灣為Edan新歌大力宣傳！除了戶外廣告應援之外，「爵屎」亦不遺餘力為慈善出力，較早前以Edan名義捐贈蘋果批致慈善團體，與一眾小朋友齊齊分享，做到慈善與應援兩者兼備。

另一成員Jeremy（李駿傑）同樣獲其Fans「課金」支持，繼續買下巴士全包車身廣告，由慶祝偶像生日改成祝賀MIRROR成軍3周年，設計做「星夜號」MIRROR專車，以「夜越暗、星越亮」為主題，來感謝MIRROR成員在3年前來全力以赴去追尋夢想，成就今天閃閃發亮的樂壇奇迹，勢將再次掀起鏡粉打卡熱潮。而原來該巴士已3度成為鏡粉專車，先於今年7月起貼上Anson Lo的粉紅色「教主號」生日廣告，9月初則換上Jeremy生日主題「九尾狐號」，連同今次3周年團巴的8星期廣告期，歷時半年駐守期！