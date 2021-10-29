﻿﻿【美女饕廚】劇場表演餐廳篇

今日為大家介紹一間位於尖沙咀香港半島酒店入面的西餐廳，主打新派歐陸菜，坐擁維多利亞港以及港九兩岸高樓鬧市景觀，餐廳主廚是Chef Juan Gomez，曾於海外多家米芝蓮星級食府工作並屢獲殊榮。

今個月，餐廳與得獎互動劇團Secret Theatre首次聯手創作經典與創意的餐飲體驗，帶客人回到二十年代紙醉金迷的感覺。劇場是由法蘭西斯．費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）筆下名著《大亨小傳》的主角Jay Gatsby與他的好友在這裏舉行最奢華盛大的盛筵派對，我們亦參與其中。當晚所有食客都穿得十分華麗優雅，專業的演員更不時與食客互動交流，是一個非常有趣的體驗！

先來熱騰騰的Sour Dough麵包和6款派對小吃，包括松露爆谷脆豬皮、青蘋果提子沙律，以及龍蝦多士；龍蝦肉飽滿鮮甜鋪上新鮮松露片，底部酥脆，要一啖過吃！還有炸雞條、焗蠔和魔鬼蛋，魔鬼蛋上面的醬是用蛋黃、橄欖油和辣椒醬混合而成，入口微辣。接着下一道菜式是鮮蝦蟹肉沙律，蝦肉和蟹肉口感鮮嫩彈牙，配上沙律醬和魚子醬，味道清新開胃。

主菜是法國鴨胸和鵝肝牛柳，兩款菜式都煮至3至4成熟來保持肉質入口嫩滑，前者配橙醬汁而後者配Madeira醬，入口細膩柔滑，味道富層次。

最後到甜品，上面是菠蘿片，下面是浸透Champagne的蛋糕，還有紅莓和雲呢拿雪糕，味道偏甜，適合與茶一起配搭。

饕廚貼士：家做Madeira牛扒醬

先用牛油炒香乾葱和蘑菇，然後加入胡椒、百里香、月桂葉和Madeira酒，煮至杰身濃稠後熄火，加入少許蜜糖即成。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）