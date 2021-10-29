自拍照令豪宅曝光　Tyson Yoshi認衰：好唔自在！

饒舌歌手Tyson Yoshi今日（29日）出席他與日本藝術家CHARR MORITA合作的金鐘限定店，現場印有他肖像tee和畫，地上亦有他的肖像公仔，他表示讀書時的功課都是圍繞着這位藝術家，又對現場的黑膠碟最感興趣，透露屋企都儲了不少黑膠唱片，但沒有唱機播放。

早前他在社交網甫出自拍照，令4,000萬豪宅曝光，他表示影時冇諗太多，不習慣被廣泛報道，他說：「我明大家想知多啲，希望大家集中喺我度，但間屋唔係我，係我屋企人，覺得唔係好自在，仲適應緊，（話你係有錢仔？）有聽到，唔太負面，但始終私人嘢，冇諗太多，下次會諗多一步（放相）。」他指屋企人沒有因此向他投訴，反而自己感到不好意思，又謂現時與屋企人同住，沒有想過搬出去。

他指家人對他做音樂，沒有任何意見，已經是一種支持，他說：「好似有人打畀我老竇，老竇直接話個仔唱歌，冇反對就係支持。」Tyson Yoshi表示應承過家人畢業後返港搵工，都有兌現，在化妝品牌店一邊做設計，一邊做音樂，直至2019年耗盡所有假期，因為要往台灣做音樂才辭工，冇諗過幫屋企人做生意，他又說：「屋企人見我為生計，做音樂忙過返工，我個studio都係自己畫圖，我個學位唔會走咗，第時唔做音樂，都可以返去畫畫，隨緣。」