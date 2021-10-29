《仁醫》琳琳喊功震撼網民　感謝鄭嘉穎帶入戲

無綫劇集《星空下的仁醫》現時播映中，日前一集中，播出「先天性心臟病」個案，由於情節緊湊動人，加上演員姜麗文及鍾嘉欣演技超班，贏盡好評，獲內地網站評分9.1，成績彪炳。之後講述新個案琳琳母女時，甫播出即再次牽動網民情緒，網民更留言：「有冇一集可以回吓氣？喊死！」新個案主角是琳琳母女，琳琳媽因懷孕時沒做好身體檢查，將結節性硬化症遺傳給女兒，琳琳因而需入院切除腫瘤保命，為保住工作及照顧女兒，琳琳媽無視本身頂着巨大腫瘤，每日疲於奔命，最終琳琳媽不支暈倒，琳琳爆喊情節更感動無數網民：「琳琳做得好好，喊C人咩」、「細路女都咁好戲」、「小朋友水汪汪的，很心痛」、「細路女講嘢好感動」。

獲網民大讚的「琳琳」名為林靖文，曾演出不少無綫劇集，包括《不懂撒嬌的女人》、《法證先鋒IV》等，當時已憑超卓喊功震撼觀眾。靖文受訪時，坦言自己亦很喜歡「琳琳」這個角色，因為好生性，她透露拍喊戲秘訣是「飲好多好多水」，並指自己其實並不愛哭：「除非跌親流好多血好痛就會喊，但一陣就收聲。」她指與飾演其母的吳嘉儀合作得很開心：「佢唔係第一次做我媽咪喇，佢仲會教我做功課。」乖巧的靖文，又感謝鄭嘉穎帶她入戲，並搞笑謂：「我有偷聽到佢同其他演員讚我好戲，好開心㗎！」