孖Lokman煮萬聖節大餐！Anson Kong獲驚喜慶生

人氣男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK，江𤒹生）與樂隊Nowhere Boys主音Van（陳維諾）出名唱得又煮得，經常在個人網上頻道分享煮食心得，日前他們更聯同MIRROR隊長Lokman（楊樂文），一起炮製萬聖節大餐！講到他們之所以相識，原來Nowhere Boys很喜歡由AK及Lokman合唱的《虎道門》，故將歌曲重新改編，既保留原有的暴走族元素，又加入Nowhere Boys的音樂風格，製作成Acoustic版的《虎道門》。

Van透露錄音時，出現了2件令他驚訝的事：「首先係AK，一嘢就上到去高音，我真係唔得，要熱身先上到，而Lokman負責Rap，雖然要試好多個Take，但佢每個Take都對到好齊，相信同佢跳舞、有強勁拍子感好有關係，我真心佩服兩位。」3子亦預告有機會一起現場玩Acoustic版《虎道門》，而Van又透露Nowhere Boys將於11月頭在九展舉行3場音樂會。

音樂上一拍即合，而他們合作炮製南瓜豬肉批亦同樣充滿默契。他們亦分享最難忘的萬聖節經歷，其中Van笑言細個扮《古惑仔》的陳浩南玩Trick or Treat，而AK亦分享讀中一時，用朱古力橡皮糖的圓形紙筒，DIY變成《Star Wars》的光劍。而當日Van亦為日前生日的AK製造驚喜，準備了千層拿破崙蛋糕。