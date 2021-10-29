秋風起，三蛇肥，天氣漸漸轉涼，正係食蛇嘅好時機。講到蛇，日本AV界有好多女優擁有一條特長蛇舌，睇見佢哋以蛇舌游走男優嘅全身，再嚟個連番舌戰，感覺同食蛇羹一樣有暖身效果！

無孔不入

喺OFFICE K's出品嘅《蛇舌女王》中，條脷又長又靈活嘅新一代蛇舌女王佐伯由美香，今次可以話盡顯身價，因為會有好多男優獻身畀佢施展上乘舌技，而阿妹亦唔會浪費呢班男優嘅身體，一於用蛇舌游走對方身上每一吋肌膚，而且仲要無孔不入，連肚臍同菊花一樣唔會放過！美香「大飽口福」之後，喺床上同男優交鋒時更加興奮，除咗叫得特別響亮，仲接連爆發潮吹，搞到床單都濕晒呀！

背夫拍AV

若妻通訊推出嘅《神級口技蛇舌妻》，講述大眼美人川菜美鈴同老公結婚5年，由於阿妹天生大食，所以老公完全滿足唔到佢，於是佢就下海拍AV，實行搵男優幫手解決慾火。而班男優見到呢位美艷人妻以為好容易應付，點知美鈴原來身懷絕世口技，加上蛇舌又長又靈活，唔使一分鐘就將佢哋吸乾，好彩成班男優人多勢眾，一於出動3位男優一齊招呼阿妹，最後終於將呢位蛇舌人妻徹底征服。

貼身招呼

由桃太郎映像推出嘅《全身錫錫及中出溫泉宿泊計劃》入面，旅遊雜誌發現一間溫泉旅館深受男客人歡迎，於是派人去一探究竟。臥底男記者去到之後，見到老闆娘辻井穗乃果樣靚身材正，而且全程貼身招呼，只要客人有需要，仲會施展蛇舌功夫提供全身錫錫同吹奏服務。穗乃果本身都係好色之女，見客人硬朗起嚟，就會主動騎乘一番，最正係唔介意同客人打真軍兼中出收場，唔怪得咁多男客人慕名而來幫襯啦！

簡評

要令男人興奮，上乘嘅舌功相當重要，當然亦唔少得又長又靈活嘅蛇舌，好似今日為大家介紹嘅蛇舌女優作品咁，當中班女優盡情施展舌功。喺3部作品中，本仙最鍾意佐伯由美香主演嘅《蛇舌女王》，因為阿妹以靈活嘅條蛇鑽探男優全身，又以不同體位施展吹奏功夫，令舌技表演更多元化，加上香妹狂野又放蕩嘅風格，令作品精彩無比！