摯友岑寧兒做嘉賓！陳蕾開騷唯一遺憾係…

唱作歌手陳蕾加盟華納後首個大型個唱由昨晚（28日）起，一連4日於旺角麥花臣開唱，甫開始她披着鮮紅色斗篷出場演唱新歌《沙門》，全場立即歡呼聲四起，然後連唱出多首作品再跟Fans打招呼，鼓勵大家就算經歷紛亂，迷失的時候也要記得回家。

隨後陳蕾換上一身銀白色長裙紅手套出場演唱《不想回家》、國語歌《塔羅牌》、《荒島之幻象》，當唱到《娑婆》時，前奏由獨立音樂人黑鬼（劉俊豪）吹奏澳洲吹管，跟接是他的個人表演環節，期後陳蕾再度出場深情演唱鋼琴獨奏版《我想和你好好的》和結他獨奏版《Tracey》，現場氣氛高漲。

教觀眾按化痰穴

演唱會來到中段，摯友岑寧兒（Yoyo）擔任嘉賓出場演唱《風的形狀》，然後二人合唱陳蕾寫給Yoyo的新歌《勿念》等，傾偈時陳蕾謂受到對方啟發，大家互相交換護聲心得，Yoyo提醒陳蕾一定要有充足睡眠以便聲帶休息。然後就在演唱會首場當日早上，陳蕾將一條有關化痰穴的影片傳給Yoyo，更隨即除下外套教現場觀眾按位於鎖骨中間的化痰穴，引起全場觀眾尖叫大笑。

然後在介紹樂隊期間，有些追隨陳蕾多年的Fans認出今次負責和音的Sharon，就是當年亞洲星光大道的一位參賽者李昊嘉，她說：「依家Sharon係自己嘅唱歌老師，開始會覺得大家相熟，或者會有優惠，後來上堂後發覺佢係一位非常專業嘅唱歌老師，就喺我今年聲帶唔舒服又要準備演唱會嘅時候，教咗我好多技巧。」

去到Encore部分，陳蕾獻唱MIRROR的《Warrior》及動畫鬼滅之刃劇場版主題曲《炎》，令全場氣氛更加推高。及後她謂今次演唱會唯一的遺憾，就是因為疫情關係，家人不能前來觀看，但她深信《相信一切是最好的安排》，然後在唱畢最後一首歌曲《娛樂人生》後帶着樂隊跟四周的觀眾致謝離場。怎料全場觀眾均留下大叫Encore，於是陳蕾再次現身，以結他伴奏下為大家再唱出《凡星》滿足熱情的觀眾，完滿結束首場沙門演唱會。