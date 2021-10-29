《哥哥》決賽︱同蔡少芬唱《倩女幽魂》　張晉不捨喊到癲

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》總決賽「全能唱演家族誕生夜」今晚（29日）於內地播映，連日來於海口觀瀾湖拍攝的逾30位哥哥們都建立了友誼，在最後一晚當然依依不捨。

期間張晉、言承旭、張智霖及高瀚宇齊齊分享男人心底話，張晉與瀚宇更感性得流下男兒淚。身為隊長的張晉，坦言不知瀚宇為何可以於這麼複雜的世界裏，還是這麼單純，瀚宇聞言說：「其實我不單純，知世故而不世故，會開心點吧！」而言承旭亦指張晉是沒私心的人，二人更來個深情擁抱，明顯張晉於各哥哥的心目中，都有一個重要的位置。

今晚哥哥們再次施展渾身解數表演，更有歌手莫文蔚助陣，而張晉、張智霖、高瀚宇等合唱了《My boo》一曲，又唱又rap相當有型，而莫文蔚則與言承旭及歐陽靖等合唱《如果沒有你》，期間她更獲言承旭「獻吻」。 至於「大灣區哥哥」陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、黃貫中等分批演出，分別與其他內地哥哥獻唱，趙文卓、黃貫中、歐陽靖、謝天華及林曉峰等唱出重新編曲的《友情歲月》而再掀起高潮。之後陳小春與言承旭、內地饒舌歌手熱狗等唱出《海濶天空》一曲，當熱狗rap時，就連平時內斂非常的言承旭，都投入的一起rap！，最後哥哥們分兩批唱出《星辰大海》及《存在》，引起全場感動，不少粉絲落淚。

在現場為哥哥們打氣的三位靚太包括袁詠儀（靚靚）、蔡少芬及戚薇，也有上台演出助興！靚靚重演張智霖經典扭PAT PAT舞外，又擔任頒獎嘉賓，親自把「年度唱演舞台」獎項頒給老公手上，此時觀眾們起哄，叫他們「親一個」，他們最後即以「面碰面」當作咀嘴了事。而張晉與蔡少芬這一對就以古裝扮相合唱《倩女幽魂》，為大家送來驚喜，至於李承鉉與戚薇這一對，埋身「肉搏」合唱火辣版 《天上飛》，看得現場觀眾們血脈沸騰。而張晉最後被選為「X-Leader」，蔡少芬即感到到喊！