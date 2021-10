魅魔對決　萬性節大作戰

傳說中嘅魅魔會喺夢中勾引男人曳曳,故此佢嘅外形絕對係迷死男人嗰種。雖然魅魔嚟自神話,但喺美國四仔界中卻有兩位人氣脫星被冠以魅魔之名,佢哋就係Kenna James同Lexi Belle,趁今日「萬性節」嚟個對決,睇吓邊個魅力最強!

風情萬種

講到一代魅魔,非Lexi Belle莫屬,只係佢有別女人味濃及身材浮誇嘅魅魔形象,以萌味加上誘人聲線而令四仔迷深深着迷。喺美國路易斯安那州出生嘅佢,自細就喜歡音樂,高中畢業後,喺一間唱片舖工作,卻被唱片舖經理嘅好友兼脫星經理人發掘,於2006年出道並為Diabolic Video演出處女作《Teens With Tits #6》。

當年僅得18歲嘅佢以青春萌妹形象登場,瞬即吸引四仔迷嘅注目,同時獲得多間大型片廠嘅垂青,包括似Hustler、New Sensations、Evil Angel等邀請演出,令人氣爆升。而隨住佢嘅演出經驗愈嚟愈豐富,以及外形變得美艷成熟,便由美少女變成風情萬種嘅美魔女,更被四仔迷封為嘅魅魔天后,2019年更入選AVN名人堂。

Lexi Belle

出生日期:1987年8月5日

身高:160cm

三圍:32C-24-33

後起之秀

2014年出道嘅Kenna James,可謂後起之秀,憑住過人魅力,獲封為新一代魅魔脫星,對於當年係新人嘅佢嚟講,呢個絕對係榮譽。喺自美國印第安納州出生嘅佢,出道時被公認為魅力非凡,媚功更係令四仔迷神魂顛倒,箇中原因同佢出道前嘅工作有關。

佢曾做過成人網絡女主播,為咗博取網民打賞,媚功絕對唔少得,加上早喺中學時期已係舞林高手嘅佢,喺直播中表演跳艷舞更係得心應手,因而喺直播界獲得極高人氣。有一日,佢收到脫星經理人事務所嘅電郵,問佢有冇興趣拍四仔,而當佢面試時,只係經過個多小時嘅洽談,佢便決定投身四仔界,2014年演出處女作作《When The Boyz Are Away The Girlz Will Play》,自此展開脫星之路。

Kenna James

出生日期:1995年1月16日

身高:172cm

三圍:34B-24-34

第1回合

鬥獎項

雖然Kenna James同Lexi Belle喺唔同時期出道,但係呢兩代魅魔卻有個共通點,就係喺AVN頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」,之後兩人亦成為頒獎禮嘅常客,不過講到獲獎數量,梗係出道更長時間嘅Lexi Belle稍勝一籌啦!

第2回合

鬥挑逗

作為魅魔,最重要係識得施展挑逗功夫,而Lexi Belle就係以嬌嗲嘅聲線同迷人嘅笑容,將男優同四仔迷融化。至於Kenna James則以誘人嘅肢體動嚟挑逗大家,話晒佢做過成人網絡女主播,講到挑逗功夫一定係佢嘅強項。

第3回合

鬥吸金

雖然兩位囡囡都係脫界著名魅魔,但講到底吸金能力至係最實際。Kenna James除咗演出四仔外,更經常喺夜店表演艷舞及成人網上直播,而近年更參與四仔製作,吸金力強。至於Lexi Belle不但有個人網站,仲會撰寫專欄,近年更參與電視綜藝節目演出,吸金力同強勁。

各擅勝場

Kenna James同Lexi Belle雖然被四仔迷評為魅力非凡嘅脫星,但其實兩者嘅風格相當唔同。前者以優雅氣質取勝,後者則以寶貝甜心嘅形象示人,可謂各擅勝場,視乎大家鍾意邊類型嘅囡囡。