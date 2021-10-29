ANSONBEAN玩轉《魷魚》經典場口迎萬聖節

寰亞新人王ANSONBEAN（陳毅燊）為迎接萬聖節來臨，即搞搞新意思，玩轉大熱韓劇《魷魚遊戲》及其喜愛的歌曲《INDUSTRY BABY》 ，並包辦租場、排舞及錄歌等，打造短片《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》並於今日（29日）正式發布。片中他穿上「456｣ 號碼的綠色運動服，被分別戴上有三角形、正方形和圓形圖案符號面具的紅衣人脅持，要他踎在地上，拿着焦糖又舔又篤。之後他在舞場中搖身一變，換上型仔黑色西裝，與紅衣人勁舞，本身胸肌勁的他，更一跳就爆鈕，他即忍不住大笑！

雖然整個企劃的籌備只得一個多星期，期間ANSONBEAN又要擔任少爺占Talk Show的表演嘉賓，故他說因時間緊迫下，感到好大壓力，他說：「今次全部由我策劃，由度橋、搵道具、租場、演員、排舞、錄歌等，籌備咗一個多星期。自己一腳踢自由度好大，但要準備嘅嘢好多，全部自己搞掂，好有成功感！錄音過程亦學到好多嘢，可以提升唱功，好好玩，同做自己嘅歌感覺好唔同。」他亦感謝排舞師和導演協助。

最有趣拍打交戲

講到之前的企劃以跳舞為主，而今次就加入劇情，一直希望拍武打片的ANSONBEAN，自言趁今次企劃「自肥」一番：「最有趣拍打交戲，加埋《魷魚遊戲》經典場口，好啱Halloween。下次可能會打得再勁啲，下次認真度啲更勁嘅場面，例如打爛晒啲嘢，或者用刀用槍。（今次都有道具槍？）唔係我用，我只係被人用槍射殺嗰個！」他亦透露曾在萬聖節扮鬼修女，並與同學四處嚇人，今年都會繼續玩，但造型如何，他就大賣關子。