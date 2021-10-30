【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿五辛亥金除日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：移居、拜師、會友

忌：嫁娶、動土、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

別再渾渾噩噩了，不妨給事業發展定下目標。

金牛座

忙於處理大堆事情，因力有不逮而感到不安。

雙子座

家庭運不錯，親友的噓寒問暖讓你覺得窩心。

巨蟹座

脫單機會稍縱即逝，趁今天向心儀目標表白。

獅子座

不專心易犯錯，切忌顧住玩樂而耽誤工作。

處女座

努力工作卻得不到合理回報，信心受打擊。

天秤座

心神不定，很容易被周邊的閒言閒語影響。

天蠍座

負能量影響健康，身處逆境也要保持開朗。

人馬座

不要刻薄自己，偶爾花錢買開心也未嘗不可。

山羊座

人氣一般，易被客戶刁難，建議冷靜面對。

水瓶座

主動出席社交場合，有機會認識合眼緣對象。

雙魚座

財運不錯，建議採取量入為出的理財方式。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）蛇 是非多

鼠

思路清晰，對工作有想法，易獲得賞識。

牛

好運降臨，事業上不乏大展拳腳的機會。

虎

財運亨通，不乏賺錢機會，多勞多得！

兔

有上進心，腳踏實地，事業前境向好。

龍

得到財神眷顧，利投資營商，回報理想。

蛇

是日沖煞，人氣下降，易與人發生口角。

馬

貴人運強，遇到任何問題都能獲得援手。

羊

精神佳，充滿正能量，事業發展空間大。

猴

身心不在狀態，容易因多疑敏感而破財。

雞

趁周末逛街購物，有可能成為幸運顧客。

狗

偏財旺，洞察力強，易從投資市場獲利。

豬

桃花弱，即使身邊有追求者也沒好結果。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟金牛座談戀愛

金牛座由金星守護，重視感官的需要，包括吃、聽、看、嗅和身體觸摸到的。屬於土象及固定星座的金牛座，有的是堅持和執着，能腳踏實地，不怕刻板沉悶，每天重複做同一件事，因為他明白務實的工作是帶來穩定生活的最基本要求。

跟金牛座談戀愛是一件很幸福的事，因為懂得生活享受的他，不會吝惜給予所愛的人有同樣的生活享受，所以他願意努力工作，為所愛的人累積財富去換來長久而穩定的優質生活。當然幸福不是單方面給予的，對於金牛座一方，安全感是需要的，這建基於金錢及有形的物質上，能夠擁有這些資源會分外感到實在，而對於感情關係，能夠廿四小時看得見對方的真身亦同樣重要，所以異地戀或長時間分隔的關係，是不容易維繫，而你的存在及陪伴左右，對金牛座來說是非常重要。

跟金牛座相處有幾點要留意，首先他不是一個快來快去的人，任何事都需要點時間來消化，不明白的事可能要做過試過才會了解，是急不了的。另外，要改變金牛座的想法也是一件難事，不喜歡改變的他，對於生活習慣可以堅持十年不變，如果想為金牛座帶來新的嘗試，你需要時間去說服對方結果的利益大於一切，以及新的改變不會帶來負面影響等等，可能還要有足夠資源在背後支持。