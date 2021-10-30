【獨家】日本戀到香港！松岡李那被爆撻着師弟

日籍索模松岡李那向來異性緣旺盛，她接受東網訪問時表示，今次來港有開心有辛苦，開心是可以再嘗香港美食，但辛苦的是要捱3星期的酒店隔離，第一個星期感覺好輕鬆，之後兩個星期感覺就快死掉，她笑言：「一個人喺酒店，我好掛住人，喺房內冇運動又食得好，肥咗5kg（約11磅）。」她是次來港為完成因疫情而延遲的美容及健身廣告，稍後又會到內地試鏡等。

對於早前被爆與富商在中環共進晚餐，她澄清與對方只是第2次見面，稱不上熟落，故不明白何解會傳出緋聞。她透露現時單身，對於外界認為她愛與有錢人交往，她說：「啲人覺得我鍾意錢，話我鍾意有錢人，你睇我以前男友都唔係有錢，點解覺得我鍾意錢？」她覺得可能自己一個日本女仔，廣東話和英文不太好才令人誤會，又認為金錢是生活需要，但非必要：「如果追求者人品好，值得信任，佢本身又有工作同錢，係條件好會選擇，我唔會專登鍾意露宿者，係咪？如果有個露宿者叫我嫁畀佢，我唔會嫁，哈哈！」

另外，近日又傳出她與同門師弟、曾參加《創造營2021》的人氣藝人羽生田挙武相戀，有眼利網民發現他們曾在多處相同地點打卡，疑似相同足迹遍及日本和香港，包括日本有名的夫妻岩和來港睇藝術展，其中一個「景點」，松岡更大玩男友視角，剛巧羽生田挙武亦有張同地點的單人照，不過熟悉松岡的朋友都知道她與男方只是好朋友，相信是流料一則。

場地：Pier 1929