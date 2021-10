兩大昔日台灣性感女神舒淇、林熙蕾多年來情同姊妹,而已嫁並生了2個女兒的林熙蕾,更將女兒Mila過契給好姊妹做契女,而舒淇對契女亦愛護有加,對方生日都會為她慶生。而昨日(29日)剛剛踏入46歲的林熙蕾就獲好姊妹送上祝福,舒淇於社交平台上載了二人的嬌俏合照,更留言:「My love,生日快樂。Love you forever, wish you health and joy. 等孩兒大了,咱們一起至深山,種田養花。」網民亦即為二人的友誼留言:「神仙友誼」 、「美女之間的感情真好,友誼萬歲。」