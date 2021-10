吳彥祖男神變講師　為美國著名學府網上開Talk

身為男神級的吳彥祖,不單只是靚仔咁簡單,既是演員又是導演外,更是廿四孝丈夫及爸爸。有以上Package都未夠,身為美國俄勒岡大學建築系高材生的他,更為美國著名學府主持大師級講座。有網友上載吳彥祖為美國紐約著名學府Parsons School of Design(帕森設計學院)進行網上講座的照片,該講座名為《A Conversation with Actor + Director Daniel Wu:What I Learned in Design School》,內容是身為演員及導演的吳彥祖,如何由建築系走向演藝之路,以及其所學的如何影響及啟發其演出及創作。

從網友上載的照片中,可見雖然講座因疫情關係,只在線上舉行,但吳彥祖依然以白Tee配外套的型男打扮現身,完全不馬虎,網友笑言隔住個mon都感受到一股男神魅力:「誰可專心上課?」、「如果他來當教授,多貴的學費也願意付!」

被指是「被演藝事業耽誤的建築師」的吳彥祖,雖然在娛樂圈打滾多年,但「未忘本業」,2018年他參加內地真人騷《漂亮的房子》時,「重操故業」聯同其設計團隊於河北木蘭圍場,以80萬元人民幣(約98萬港元)的預算,打造一個充滿蒙古包風味兼可以居住的圖書館「木蘭坊」,更入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎!此外,2018年他設計的汽車「TheTanto」亦入選美國最大型的改裝車展Sema的十大汽車之一。