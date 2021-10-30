新星Thomasin McKenzie來自地產兼演藝世家　本來唔想入行

21歲新西蘭女星Thomasin McKenzie憑二戰黑色喜劇《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）飾演被窩藏的猶太少女，成為矚目新星。她於懸疑恐怖片《蘇豪的最後一夜》（Last Night in Soho）再次迎來突破，挑戰心理崩潰的角色。

Thomasin的中間名字是Harcourt，來自她外祖父Peter Harcourt的姓氏，他是澳洲地產大亨。而Thomasin的外祖母Kate Harcourt與母親Miranda Harcourt都是女演員，父親則是導演Stuart McKenzie。Thomasin加入演藝行業可謂順理成章，不過原來她最初最不想做的就是演員！

她受訪時表示：「我從來唔想有演藝事業。我記得婆婆問我大個想做乜，我講晒我諗到嘅職業，包括醫生、動物園職員、律師、獸醫同模特兒，我最後話，但我唔想做演員。」不過她於13歲參演改編自真實性侵受害人經歷的電視電影《Consent: The Louise Nicholas Story 》後，改變對演戲的想法：「我發現我可以透過演出講故事，可能可以帶嚟一啲改變。」