東方日報C1：無綫以快打慢群星串演　速推炎明熹新劇

無綫前高層余詠珊離開TVB後，一直去向成謎，原來她與老公何哲圖已成立製作公司，並會為香港開電視大搞全球選秀騷，擺明與TVB選秀節目《聲夢傳奇2》打對台！而TVB亦嚴陣以待，將火速推出由炎明熹、姚焯菲等「聲夢學員」掛帥的青春劇，並找來多位實力派演員如姜皓文、陳煒等助陣，為他們谷盡人氣！

前無綫助理總經理余詠珊（Sandy）自4月離職後，去向一直傳聞多多，早前有指她會重返有線任高層，近日則有指她獲中央委任在港籌辦全新國營影視平台，孰真孰假，昨日終由Sandy親自揭盅！她否認搞國營影視平台，並表示與老公、前星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）成立了製作公司，將會為香港開電視製作節目，現正埋首搞全球選秀騷《我的青春》，由於題材類似《聲夢傳奇》的加強版，明顯與前東家「對着幹」，但Sandy指搞選秀騷全因一個情意結，她說：「因為《聲夢》係我同Herman花咗好多心機去建立，但未做完就已經離開咗（TVB），係一個遺憾。」

由於疫情關係，Sandy未能親自到多個地方揀蟀，但現已開始收到來自世界各地的報名表，亦會向主持、演員等多方面作招募，務求明年為香港開電視發掘30位演藝界人才。

何哲圖與余詠珊搞全球選秀騷，蓄勢待發，TVB當然也不會放軟手腳，除了正籌備《聲夢2》，亦食住一班「聲夢幫」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）等高人氣之勢， 開拍青春勵志劇《青春本我》，近日更找來不少串星組成「星級父母團」，當中包括陳煒與姜皓文（黑仔）、錢嘉樂與湯盈盈、楊玉梅等助陣演出，其他參演的還有吳業坤、朱敏瀚、JW等，連TVB首席創意官王祖藍亦將與老婆李亞男粉墨登場，有新面孔配以多位實力派演員，定必吸引不少捧場客，該劇雖仍在拍攝中，但已定檔12月4日火速推出，實行谷盡人氣！

趕拍戲仍堅持返學

據知，姜皓文與陳煒今次「接令」飾演人氣王Gigi的父母，由於劇組要求暫時將「父母名單」保密，故早前記者向Gigi求證時，她只簡單回應：「如果真嘅話，梗係機會難得啦！我有追睇佢哋嘅劇集，佢兩個演技好好，係好難得嘅演員。」而錢嘉樂與湯盈盈夫妻檔相隔20年再次「合體」拍劇，今次扮演文凱婷的雙親，據悉首天開工兩夫婦就主動「萬歲」，帶來幾盒冬甩「宴客」，一眾後生仔興奮得歡天喜地，火速打成一片。

另外，Gigi、Chantel及冼靖峰上周日為該劇開工，由於之前曾經歷兩次8號風球，劇組當日要抓緊時間趕戲，令兩女異口同聲形容拍攝相當漫長，不過Chantel賣口乖說：「冇得怨，因為工作人員比我哋早到遲收，佢哋仲辛苦。」二人又透露即使疲累都會堅持翌日上學。劇中Chantel扮演一名社交障礙症女學生，問到如何演繹，她說：「觀察身邊成日唔講嘢嘅同學，同埋導演好好，佢真係好細心咁同我哋對戲，等我哋投入啲。」

除了校園戲份，早前Gigi於北角一個商場餐廳內，與陳煒、JW等開工拍戲，劇情相信是老師見家長的戲份，3人鏡頭內外都特別啱傾，看來陳煒與Gigi已培養出「母女情」，拍攝亦十分順利。

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