「水行俠」Jason Momoa傳確診新冠肺炎煞停電影工作

繼「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）日前自爆今年初確診新冠肺炎之後，另一超級英雄角色「水行俠」美國男星Jason Momoa日前亦盛傳他確診新冠肺炎，目前已停工接受隔離。

據消息人士透露，42歲的Jason在接受定期檢測時證實確診，幸好病情不算嚴重。《水行俠2》自開拍以來有定期為演員及工作人員檢測，而Jason是整個劇組首位確診者，病情並不嚴重，目前正在隔離。但男主角受感染導致影片停拍，令電影公司及導演溫子仁都相當頭痛。據知暫時只驗出他一人染疫，其拍檔安芭赫特（Amber Heard）未受感染，劇組正想辦法調整拍攝日程，盡量不影響之後的拍攝進度。《水行俠2》預計於來年12月上映。

Jason近日頻頻曝光，上周他出席新片《沙丘瀚戰》（Dune）於英國倫敦舉行的首映禮，同場還有影星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、Zendaya、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）等，當時一眾人士均沒有戴上口罩。其中Jason更與影迷們近距離合照以及交談。Jason暫時未有證實確診一事，而幾小時前他於社交網上載宣傳運動鞋的照片。