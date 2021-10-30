坐骨神經痛到喊　及早正視

【特約報道】坐骨神經痛，會從屁股痛到腳，腳板掂到地都痛，如坐針氈。現代人久坐少運動，坐骨神經痛的發病率很高。很多人以為坐骨神經痛會自然好，但無視問題，或會令問題惡化。

坐骨神經是人體最長最粗的神經，由下背部一路經過臀部、大腿後側向下延伸，支配下肢肌肉的運動及感覺。坐骨神經痛只是一個徵狀，引起痛症的原因有很多，例如運動創傷導致椎間盤突出壓迫神經、孕婦盆骨前傾誘使肌內壓迫坐骨神經，或年老退化導致椎體前移，均會引致坐骨神經痛，出現肌肉麻痹、刺痛有如觸電或針刺般的感覺，甚至在咳嗽、打噴嚏時感到劇烈痛楚。

坐骨神經痛屬於中醫的「腰腿痛」、「坐臀風」、「痹證」等範疇，中醫稱之為「筋痹」、「筋痛」。中醫認為「肝主筋、腎主骨」，肝腎不足則筋骨容易失養，正氣不足、衞外不固，外來的風寒濕邪就更易來犯，乘虛侵襲經絡。邪留經絡，正氣為邪所阻，氣血凝滯，就會出現不同疼痛症狀。年老體虛、腰椎退化、腰腿受風寒、腰背曾受傷，或長期處於寒濕環境，亦會形成坐骨神經痛。

不通則痛，中醫紓緩痹證，主要利用針灸、推拿等方法，透過刺激相應穴位，達到疏通經絡、行氣活血、祛風通絡、溫經散寒止痛的作用。中醫推拿有十法，「按」和「揉」是其二，可健肌皮、營養筋脈、疏通氣血。按揉由小腿循行至腰腹的肝膽經可活血行血，減少瘀積；還可疏肝理氣、調節情緒。配搭一些有祛風散寒、解痙通絡，活血化瘀功效的中藥作外敷或外洗，如獨活、桑寄生、伸筋草、牛膝、川芎等，對緩解肌肉痙攣和炎症，改善血液循環也有幫助。日常也應避免蹺腳，少食酸味食物，因為「酸傷筋」，酸味過多會令筋絡收縮痠痛。

晚秋轉涼，熱脹冷縮的關係而令韌帶柔韌性變差，特別容易感到疲勞、筋肌僵硬、關節不適，坐骨神經痛更易發作。將按摩拉筋養成習慣，能有效舒筋活絡、預防痛症。

【中醫痛症檢查及護理】優惠價$298，包括

1.中醫諮詢1次

2.拔罐或艾灸1次

專業中醫師遵循「辨證施治」的原則，找出激痛點，以艾灸或拔罐的方式，令緊繃的肌肉纖維鬆開，有效改善痛症、舒筋活絡，標本兼治。

預約方法 : 立即Facebook私訊登記

健兒安健康醫學 AngelCare

糅合西方、東方、自然醫學等，以治未病、預防醫學的概念，為您度身訂造「整全身心靈 健康管理」。

{註冊中醫師駐診｝

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心16樓 21274680

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。