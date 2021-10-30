年輕版宋慧喬！韓韶禧分享2大操Fit秘訣被網民笑

無論係男女老幼，依家都愈嚟愈注重自己身形，同埋健康問題，各出奇招去Keep Fit，希望以最靚嘅一面示人！最近韓劇《以吾之名》熱播，當中憑清純外貌被封為「最美小三」嘅韓星韓韶禧，迎嚟一個大挑戰，顛覆以往斯文同高貴形象上演全裸親熱戲，仲化身做打女，引起網民熱話討論，而操到一身火辣身材嘅佢，對於減肥亦好有心得！

早年憑韓劇《夫妻的世界》同《無法抗拒的他》而人氣急升嘅佢，由於出道時散發着誘人氣質，加上包包面望落同宋慧喬一啲似樣，被網民稱為「年輕版的宋慧喬」！佢不時會放任自己盡情食，仲好鍾意食炸雞同飲酒，但係佢近年嘅身材反而愈嚟愈Fit，到底佢用咩方法收身呢？佢喺社交網教網友2招減肥秘訣，話你知原來減肥唔一定係要戒口嘅，仲被網友笑佢係嘅「佛系收身」！

第1招：減慢進食速度

佢熱愛食高熱量嘅炸雞同公仔麵，但係佢平日進食嘅速度會好慢，每一啖食物都會慢慢仔細咀嚼。有日本嘅大學研究指出，進食較快嘅人比進食較慢嘅人超重嘅機率高一倍，條腰仲會更加粗，血糖亦會更高！原因係當消化系統跟唔上進食嘅速度，大腦就釋放唔到已飽嘅信號，搞到愈食愈多令體重增加。而為咗達到減慢進食速度嘅效果，建議多食需要較長時間咀嚼嘅食物，好似係新鮮蔬菜、藜麥等。

第2招：瞓覺前唔用手機

佢保持生活規律，着重於睡眠質素，瞓覺前1粒鐘停止用手機，亦要每日瞓足7個鐘，因充足嘅睡眠對於減肥有直接影響！有研究指睡眠不足會影響身體健康，身體更會因缺乏睡眠而影響判斷力，仲會增加食欲！有日本學者指有充足嘅睡眠會促進身體分泌成長激素同皮質醇，加速生陳代謝有助收身，仲可以提升睡眠時燃燒脂肪嘅效果！