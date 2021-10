視帝王浩信大晒父愛,早前網晒與女兒王靖喬(QQ)到主題公園玩樂的合照,昨天(29日)終於輪到陳自瑤「發功」,帶女兒去主題樂園Staycation兼率先玩轉萬聖節的相片。見她與大型南瓜公仔合照相當興奮,女兒則專攻手信商舖,在店內一口氣掃了最少三個毛公仔,見她人仔細細,但「孔武有力」的將戰利品全部攬上身,被網民笑言她年紀小小,已流露購物是女人天性的潛質。陳自瑤留言:「Halloween staycation with My little Angel。你快樂所以我快樂。」不過有不少網友「跪求式」留言,要求一家三口同框合照:「我好想見到QQ和爸爸媽媽合照。 Please ...」