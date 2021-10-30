《High Kick！》播紀錄片　丁一宇與好友金彗星聚舊

2006年韓劇《不可阻擋的High Kick！》昨晚播出紀錄片，丁一宇、金彗星、羅文姬、李順載及鄭俊河等主演們相隔15年再聚首，大談當年拍劇的趣事和近況。

當年憑《不》劇上位的丁一宇回想最後一次拍攝當日因為不捨而爆喊：「我哭着想再沒有機會來這個地方，一切都成為回憶，所以好心痛，已經過了15年，這個地方還是一模一樣，真的很神奇，原來只有我老了。」

已有多年沒有亮相節目的金彗星以長髮造型登場，他表示很想念大家，卻一直沒有主動聯繫，所以覺得很抱歉，當年與他十分老友的丁一宇便說：「我曾經覺得會和彗星成為更好的朋友，他經常來我的家玩，但從某個時候開始他就失聯了，又沒有再拍劇。」金彗星解釋說：「當時我和所有人斷絕聯絡，因為個人的事而不想工作，也失去了意欲。」他指最後是丁一宇主動打電話給他：「一聽電話他就用粗口罵我，是相隔13年再跟他通電話，他這樣跟我說話，令我尷尬和擔心的心情都消失了，原來這個朋友仍然像當年一樣記住我。」

至於女星朴敏英受訪時指《不》劇是她的出道作，坦言曾對能否勝任角色感到擔心：「當時我見過所有韓國事務所的新人，我當時很害怕，比起覺得開心，更對我能不能做好感到擔心，後來是多得劇組和前後輩演員給我信心。」