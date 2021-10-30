到香港大型「市中森」　發掘新驚喜

說到香港人的集體回憶，又怎可不提香港動植物公園？這個早於1871年落成、佔地5.6公頃的香港大型「市中森」，前身是以研究本地植物爲主的「植物公園」，直至1876年起陸續飼養雀鳥及哺乳類動物，後於1975年更名爲香港動植物公園。今年適逢公園成立150周年，由即日至明年3月將有連串慶祝活動，一於帶大家到這片鬧市淨土，發掘新驚喜！

新星駕到 水獺與黑冕鶴入住

首先公園近日引入萌爆的水獺和毛色亮麗的黑冕鶴，動物護理員每天都會在指定時間進行餵食（水獺的餵食時間是每天上午8:15、11:15及下午3:15；而黑冕鶴則是每天上午9:00及下午1:30），大家可把握機會近距離欣賞兩位「新住客」。至於公園內原有的明星動物如美洲紅鸛及婆羅洲猩猩，則分別興建了全新觀鳥台和新居。據導賞員張偉霖表示，目前園內的美洲紅鸛有1個品種，經工作人員的悉心飼養下，毛色鮮艷奪目，經常成為遊人的打卡對象。

賞花賞樹 感受濃濃秋意

一場來到香港動植物公園，當然要順道賞花。公園入口台階旁的絲木棉（又稱美人樹）正好盛開，一片粉紅景象，十分搶眼，不過要打卡就要快手，因花期一閃即逝。但錯過了也不怕，因樹旁還有一個原生植物園，種植了約40種香港原生植物，當中有香港稀有及珍貴的紅皮糙果茶樹，再向前行更見到噴水池前有一大片平台花園，種了少量木芙蓉、十字架樹及黃鐘花。到11至12月，更有布滿楓葉的「楓樹巷」，置身其中不但感受到濃濃秋意，打卡亦一流！

古蹟處處 絕佳打卡位

假如你遊公園的最主要目的是打卡，就不要錯過公園內的多處古蹟。例如近入口的石柱台階，就建於1861至1864年，石柱上還依稀可見公園原名「Old Botanic Gardens」。再往上走是建於1928年的華人紀念碑，然後從從紀念碑右方拾級而上，則是另一打卡熱點－噴水池（在公園開放之初已設於園內），這幾處古蹟都滿載幾代香港人的笑聲和回憶，最適合一家大細在此打卡。

活動一浪接一浪

除了打卡，大家也可參加公園由即日至明年3月舉辦的連串慶祝活動，包括：「香港動植物公園150周年巡迴展覽」、公園導賞活動、「香港動植物公園150周年慶典啟動禮暨黃昏音樂會」、綠化及保育專題講座、園藝和動物教育展覽以及聖誕嘉年華活動等。

另外，為了推廣保育意識，公園內特設教育和展覽中心，陳列了不少珍貴動物標本，如美洲虎、丹頂鶴、穿山甲和鱷魚等。館內還有兒童圖書閣及多媒體遊戲區，以及3個全新親子體感遊戲，既益智又有趣，絕對是周末最佳親子活動。

同場加映：其他打卡熱點推介

1.最粉紅公園：如果閣下是「粉紅控」，位於旺角砵蘭街的休憩花園就啱晒你。翻新後的花園，一方面保留原有的布局作設施翻新和優化，另一方面則注入創新的設計和藝術元素。加上夢幻粉紅色調，花園即時變身時尚打卡熱點。

2.最侏羅紀公園：位於九龍牛池灣平山彩石里的坪石遊樂場，佔地約3.4萬平方米，設有多元化的康樂設施，包括兒童遊樂場、籃球場、七人足球場、網球場和緩跑徑等。當中面積較大的兒童遊樂場最受小朋友歡迎，因為場地採用遠古恐龍時代主題，以仿古恐龍化石和圖騰，如巨型恐龍骨骼、彩色恐龍蛋和巨型珍珠蚌等裝飾，讓人恍如置身「侏羅紀歷險世界」。

3.最新海濱公園：剛於9月底開幕的全港首個海堤遊樂場東岸公園，位於天后屈臣道至興發街，全長360米、佔地約10萬平方尺，擁有維港首條向公眾開放的百米防波堤。站在防波堤像處於海中心，可以360°盡情飽覽維港兩岸景色。公園主題區更被劃成24小時開放的寵物友善地帶，可與毛孩一起歎海景！留意公園還設有一個長30米、高2.5米的巨型維港字型燈光藝術裝置《香港之光》，設計融合中國窗櫺屏風元素，晚上更會發光，絕對是必到打卡位。