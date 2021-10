張敬軒玩命30粒鐘冇瞓覺　網民出「催」眠大法

歌手張敬軒(軒仔)早前宣布將於今年12月底,在紅館舉行10場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 》演唱會,當然立即掀起搶飛熱潮。日夜籌備個唱的他,更為是次演唱會製作主題曲《On My Way》,來記錄他入行20年間各種經歷和辛酸。和音樂人廖志華一起監製此曲的軒仔,花了30小時錄音和進行後期製作,他在社交平台分享道:「又30個鐘冇瞓過,玩命。」原來他日夜趕工,是希望能趕得及派台讓電台播放。不少網民見他如此辛苦勞累,即紛紛出「催」眠大法,留言「唔該放低電話即刻瞓!」、「快啲去瞓啦!」、「你真係傻!快啲彈上床瞓啦!」、「即刻合埋眼,唔該!」、「依家同我瞓低!」

歌詞中可見軒仔的心聲,以及對未來的展望,更是其名曲《My Way》的重生版。他說《On My Way》唱盡了他入行20年的苦與樂,可幸的是回首過往的承諾,能夠一一兌現,但同時感慨有某些缺失仍未有機會補救,縱使過程中是喜是悲,仍不忘初心的以「I'm good, I'm fine, I'm alright. I still try, I still fight, I'm alive」心態面對,這也是廿年來的得着。