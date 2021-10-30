張敬軒玩命30粒鐘冇瞓覺　網民出「催」眠大法

歌手張敬軒（軒仔）早前宣布將於今年12月底，在紅館舉行10場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 》演唱會，當然立即掀起搶飛熱潮。日夜籌備個唱的他，更為是次演唱會製作主題曲《On My Way》，來記錄他入行20年間各種經歷和辛酸。和音樂人廖志華一起監製此曲的軒仔，花了30小時錄音和進行後期製作，他在社交平台分享道：「又30個鐘冇瞓過，玩命。」原來他日夜趕工，是希望能趕得及派台讓電台播放。不少網民見他如此辛苦勞累，即紛紛出「催」眠大法，留言「唔該放低電話即刻瞓！」、「快啲去瞓啦！」、「你真係傻！快啲彈上床瞓啦！」、「即刻合埋眼，唔該！」、「依家同我瞓低！」

歌詞中可見軒仔的心聲，以及對未來的展望，更是其名曲《My Way》的重生版。他說《On My Way》唱盡了他入行20年的苦與樂，可幸的是回首過往的承諾，能夠一一兌現，但同時感慨有某些缺失仍未有機會補救，縱使過程中是喜是悲，仍不忘初心的以「I'm good, I'm fine, I'm alright. I still try, I still fight, I'm alive」心態面對，這也是廿年來的得着。