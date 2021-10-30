涉打女友母親！1D前成員Zayn被爆遭唱片公司解約

英國男子組合One Direction（1D）前成員Zayn Malik被爆與美國女模Gigi Hadid再度分手，更遭女方的母親Yolanda Hadid指控在爭執中向她動粗。有傳媒今日亦爆Zayn原來早前已被所屬的美國唱片公司RCA解約。絕對是雙重打擊！

有消息指Zayn本身亦有暴力和吸食大麻的問題：「有好多人出手幫助Zayn嘅生活以及事業重回軌道，但完全冇作用。好多同佢共事嘅人都已放棄。早陣子佢所屬嘅唱片公司亦決定同佢解約，依家再搞單咁嘅嘢。」

根據法庭文件指他與女友母親爭執時曾爆粗鬧她是「仆Ｘ荷蘭淫婦」，並警告她要遠離他的女兒。據知Zayn的朋友指他與Yolanda是因為女兒Khai照片外洩的問題而吵大鑊，由於Zayn為了保障女兒的私隱而一直將女兒的容貌保密，而他對Yolanda今年1月時無意中將Khai照片於網上公開而大為不滿。雖然事後她已即時將照片刪走但已被fans發現B女的容貌。

由於Gigi事發時身在巴黎為時裝周開工，最後她都要被迫提早離開飛返美國處理事情。由於Zayn同意不會為事件抗辯，所以他除了要守行為之外，亦必須接受完成控制情緒課程以及禁止接觸Yolanda或她的保安人員。