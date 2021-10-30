離婚後各自精彩︱趙麗穎公然撩仔　馮紹峰奉旨冧女

內地女星趙麗穎於今年四月和男星馮紹峰分手後，全情投入工作以療情傷，惟日前她現身直播時竟公然「撩仔」！當日以露腰裝大騷螞蟻腰現身直播的趙麗穎，和「口紅一哥」李佳琦一起大談唇膏經，而之前曾高呼看過女方不少劇集的李佳琦，首次跟女神合作做直播時，本來表現依然保持專業，但當他塗口紅時，趙麗穎近距離的全程目不轉睛，並突然大讚：「你的嘴型很漂亮！」即令李佳琦表現害羞的說謝謝。

由於趙麗穎平時寡言，甚至被指不善辭令，今次公然「撩仔」，令網民大感驚訝，「#趙麗穎誇李佳琦的嘴很漂亮」成為熱搜，閱讀量超過3億，網民留言：「一句話將李佳琦撩到害羞臉紅！」、「本來她就是不張揚的人，表現大方得體！」、「她太認真了，這樣看李佳琦，會被誤會過電！」另外，有大批網民透過今次直播，狂讚趙麗穎的鼻子非常「吸睛」：「鼻樑夠挺，側面看特別立體，鼻頭小巧精緻，正面也不會露鼻孔。」、「她的鼻子太絕了！一看就知道是天然的！」、「是大家夢寐以求的鼻子！」

趙麗穎「撩仔」，馮紹峰一樣不輸蝕，奉旨「冧女」！日前馮紹峰被網民在上海野生捕獲，為新片《試探》開工，同場對手是現年29歲、曾主演賈樟柯執導的電影《天注定》的內地女星李夢。當日兩人在街頭拍攝散步戲份，雖未有親熱場面，但已引起網民熱討，紛紛指他們有「CP感」，並「預言」馮紹峰下一個女友就是李夢：「預測一波他倆可能會談戀愛。」、「他們超級有CP感！」、「真配！他們快點談戀愛吧！」、「李夢是馮紹峰的那杯茶！」