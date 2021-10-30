全新日式串燒店及居酒屋

朋友聚會，揀選熱鬧的用餐地方，摸住酒杯底嘆佐酒小食，不知幾咁開心。惹味的日式串燒、燒烤最適合配酒，熱鬧的居酒屋更是和朋友邊飲邊傾的好地方，近日坊間陸續新的串燒店和居酒屋，喜愛小酎的你又有多幾個好選擇。

惹味串燒

鬼怪主題

神秘莫測的靈界，總會挑起大家的好奇心，尖沙咀以日式鬼怪為主題設的燒烤店Sakeh，以和風庭園、鬼怪版十二門徒的日本傳統浮世繪等作布置加上燈效相當有氣氛。店內選用日本華味鳥和阿波尾雞作主打，招牌首推「鳥之提燈」，即結合雞卵巢及未成熟雞蛋來製作，看起來就似古時的燈籠，香港少見。其他有雞腳筋、雞肝、雞腎、雞軟骨、雞頸肉、雞皮紫蘇蝦卷及自家製免治雞肉軟骨等。其他食材則有網燒鹿兒島A5和牛、厚切牛脷、荔枝豬肉卷、日本蠔、海膽黃金燒虎蝦和海膽松葉蟹蓋甲羅燒等，吃得盡興時，客人敲響店內的大銅鑼，即請全場飲酒，豪氣又有氣氛。

搶眼神社鳥居

神魔一向都是對立，鬼怪主題外，另一間同樣位於尖沙咀的橋本•串燒就以日本社社鳥居作設計，客人經過鳥居再踏入餐廳，吧枱頂有大燈籠，感覺猶如在神社用餐。食物方面，有各款雞部位串燒，牛肉有A5宮崎和牛粒、美國安格斯牛柳粒和厚牛舌等，海鮮則有日本珍寶帶子、虎蝦、活鰻等，配上自家製一夜干或清酒，相當滋味。

熱鬧居酒屋

惹味叉燒

日本人放工後，總愛和同事或朋友到居酒屋，飲住啤酒吃佐酒小食，釋放一日的壓力。何文田的千府·居食屋有多𥸷料理選擇，無論是沙律、酒肴、炸物、燒物、茶碗蒸、刺身壽司等應有盡有，壽司和軍艦等選用日本產山形縣產米，配日本燒海苔，富有風味。厚切的A4和牛西冷刺身，油脂分布均勻，鮮嫩有肉香。選用伊比利亞黑毛豬製作的叉燒，配蘭王蛋享用，加添嫩滑質感。除了清酒外，店內亦有選用水果調配特色雞尾酒，最啱打卡。

美日混搭

傳統的居酒屋菜單，大部分都耳熟能詳，若然混入新配搭，帶來新鮮感。中環開業的Brooklyn Yakuza，結合了日式和美式風格，菜式有油甘魚刺身配芥末照燒醬及番薯片，北海道扇貝配苔島海藻、燒白菜及醃芥蘭。炸物有炸薯球大阪燒、沖繩黑糖糖醋炸雞，有趣旳熱狗條，選用壽司飯 、豬肉腸、茄汁和芥末製成，別具風味。飲品方面，店內設有互動清酒吧和雞尾酒吧，選用清酒、燒酎或梅酒調配雞尾酒，聽住日式和美式的嘻哈音樂，熱鬧有氣氛。

即將登場

近年傳統的日本菜經銳意革新，有很多新派的店子上場，即將於11月中旬在銅鑼灣開業的日式居酒屋及雞尾酒吧華鳥風月，結合傳統和新派的日本料理，當中包括海膽松葉蟹肉卷、蒸塔斯馬尼亞野生鮑魚配魚子醬丶香煎金鯛配粟米蓉丶南非磯煮鮑魚配魚子醬和及活蒸琵琶蝦配秘製酸辣汁等菜式，樓下一層是酒吧區，除有雞尾酒和日本清，還有特別搜羅的日本氈酒和威士忌等選擇，大家不妨拭目以待。