《造星IV》大晒冷　花姐睇好邊個呢？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今日（30日）在將軍澳舉行記者會，節目將於周一（11月1日）首播，原本有96位參賽者，但今日只有81人出席，ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦有現身打氣。

導師許廷鏗（Alfred）和梁祖堯、監製花姐（黃慧君）、女團經理人戴穎和主持人強尼在台上講出心水。梁祖堯直言心水大熱有一個已被foul，有一個在Alfred隊內；Alfred表示睇好趙展彤（VAL)：「因為同佢同年出道，開心見到佢成長。」花姐笑言一開名就會變成她的契仔契女，但仍點名讚好「莎莎」（坂部佩莎）和「Gao」（沈貞巧）；戴穎點名睇好「咖喱」（黃雅慧）和「燒賣」（曾業喬）。81名參賽者，現場大跳主題曲《前傳》，跳到台都震晒。

許廷鏗受訪時表示與參賽者趙展彤相識了12年，中間失聯好幾年，而對方細他十多年，笑言有代溝，他坦言不會偏心，而且對她特別嚴，自爆在節目中好痛心地鬧過她一次。他笑說梁祖堯是「慈母」，他則是「嚴父」：「祖堯話我唔讚人，好多組員都話我唔識笑，我知有時都樣衰會眉頭深鎖。」問到是否更享受睇男參賽者？他說上次任評判，今年是導師，感覺很不同，他說：「做評判唔使負責任，講完拍拍屁股就走；但做導師睇住佢哋喊到崩潰，要扶佢一把。」