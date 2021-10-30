炎明熹最想同邊個前輩學嘢？冼靖峰被楊玉梅嚇親！

藝人炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）及文凱婷（Aeren）等，今日（30日）出席活動。受訪時談到與陳煒及姜皓文等好戲之人結片緣，合作拍攝無綫劇《青春本我》，Gigi興奮表示：「超級犀利，前輩果然係前輩，我之前幻想做到嗰樣嘢，點知佢（陳煒）現實真係做到出嚟，要多多跟佢學習。同埋佢真係好Nice、好關心我，仲請我食魚蛋，營造個好溫馨嘅環境。」

Gigi表示對自己來說「難度最高」的喊戲，尚未完成所有拍攝，難怪當問到她接着最想與哪位前輩合作，她即說：「每個人都唔一樣，同邊位前輩合作都會學到嘢。好想同喊功好嘅囉，同埋識得忍笑嘅前輩，事關呢方面我唔係好忍到。」

Archie今次跟楊玉梅合作，對方飾演他的媽媽，他說：「我同Gigi啱啱相反，預計唔到前輩係點，佢畀我想像中再要勁啲，真係畀佢嚇親。」他與Gigi又異口同聲表示接觸過的前輩，以及工作人員都相當鼓勵他們，循循善誘。

為樂壇出力

談到《聲夢》之母余詠珊公布最新動向，將「倒戈」為香港開電視統籌選秀節目，Archie說：「最緊要百花齊放，大家都係為樂壇做緊嘢，好事嚟嘅。」Gigi即接口說：「總之一齊加油啦！」Archie透露已完成個人單曲錄音工作，談到Gigi等早前新歌點擊相當高，他直言有壓力：「其實比賽時佢哋啲片掟上網，點擊已經一定高過我哋，唔緊要啦，做好自己，同埋我對自己表現滿意同有信心，希望能夠盡快推出。」