金宣虎捲強迫墮胎爭議　KBS播特輯討論惹粉絲不滿

韓劇《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎早前被前氣象主播舊愛崔英雅大爆曾強迫其墮胎，形象插水，不過崔英雅其後被爆講大話，雙方友人指兩人是在協議下決定墮胎，令風向大逆轉，而KBS節目《演中Live》昨晚播出金宣虎特輯，請來律師討論金宣虎迫前女友墮胎的爭議。

節目播出前，已有粉絲在官網發起請願，要求取消播映節目，該粉絲表示：「已經有多位專家說這是涉及個人生活的話題，不應過度關注和在節目上討論，與事件有關的藝人已經正式道歉，當事人亦已經接受，事件已經各一段落，而藝人亦已退出所有節目，不明白為何還要在節目中談及事件。」雖然該請願文有逾6千人聯署，但電視台依然堅持播出節目，引起大批粉絲不滿。

此外，娛樂記者出身的網紅李振浩昨日在直播中公開崔英雅仍在與金宣虎交往時去夜蒲的影片，李振浩指崔英雅除了曾偷拍金宣虎之外，平時亦有錄影和錄音作記錄的習慣，而她於去年11月與5至6名友人在濟州島一間夜店消遣至深宵，在場還包括男歌手李在勳，因當時濟州島的社交距離措施為1.5級別，即食店應在晚上10點關門，因此眾人被質疑違反防疫法，而捲入事件的李在勳今日將社交網帳號轉為非公開。