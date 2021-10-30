加入「掛機」功能？《機戰》30年新作開售

遊戲界有好多長壽Item，俗稱「機戰」的《超級機器人大戰》是其中之一。此作由1991年4月誕生至今，不經不覺已經30年，可謂陪住很多人成長甚至結婚生仔。為紀念這個大日子，開發商BANDAI NAMCO近日推出紀念作《超級機器人大戰30》，即日係PS4、Switch及Steam平台就有得玩。

一如舊作，今次參戰機體十分大推頭，計有鐵甲萬能俠、V型電磁俠、勇者王、機動戰士高達、Z高達、V高達等，另外又有《Code Geass復活的魯路修》、《魔法騎士雷阿斯》、《勇者警察》等作品集結；再加上原創機如凶鳥30、古拉凡林，以及即將於DLC2參戰的《ULTRAMAN》、《高達 鐵血的孤兒》，絕對滿足Fans對機體數量的要求。

玩法方面，今集新加入「戰術‧區域‧選擇」系統，玩家可在多個區域中任意選擇，根據選擇會有不同的故事或機體出現，登場人物的取得順序亦會不同。此外，今集家用版首次提供「AUTO戰鬥」功能，地圖上的機體會自動移動及戰鬥，形式有點像「掛機」，便於玩家賺取資金或經驗值。

遊戲的PS4或Switch實體版分別提供一般及超限定版，後者附有全135首歌的原創BGM數位原聲帶及凶鳥30的Metal Robot魂模型一隻。

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