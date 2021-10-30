造星IV︱畀花姐睇好　莎莎唔敢當做契女

《全民造星IV》今日（30日）舉行記招。被花姐公開點名看好，讚外貌甚有女團Feel、性格癲喪似Edan（呂爵安）的莎莎，對於被睇高一線感驚訝，現場聽到才知道，但不覺自己是大熱，她說：「冇同花姐好多接觸，但覺得佢好Nice，冇鬧過我，同電視睇到嘅佢唔同。（已列入契女行列？）唔敢當。」

而現就16歲、讀中五的燒賣，是戴穎心水，亦被花姐留意帶埋功課到廠綵排，似乎甚得兩位高層歡心，燒賣說試過帶功課去錄影，但最後還是做不完，要同時兼顧學業和參賽，她坦言吃力，但暫未算最辛苦。講到她身高比較矮，會否比較輸蝕？她瞄一瞄身旁的莎莎笑說：「唔覺輸蝕，聽講人高心臟負荷比較大，矮有矮嘅好處。」莎莎講笑說：「我真係讀得書少！」

另外，捲土重來再參加《造星》的參賽者夏子涓、方方（方芷欣）和Christine（鄭嘉欣），她們覺得有經驗並不會有着數，反而壓力更大。子涓和方方透露希望跳唱升級，會有進步。全場最高、身高1米78的Christine，自言跟上年不同，她說：「上年我畀人感覺好斯文、文靜，今年會有所突破，狂野好多。」