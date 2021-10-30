披荊斬棘的哥哥︱孖張智霖陳小春出道　張晉成大贏家

內地人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》歷經4個月的旅途，終於在昨晚（29日）迎來最終回，由張晉領軍的「一枝花陣營」和李承鉉、黃貫中（Paul）為首的「麒麟陣營」上演三大對決後，17人全能唱演家族名單誕生，其中張晉更獲選為「第一屆滾燙家族X-Leader」，可謂本季最大贏家。

在上演終極對決前，2位隊長與成員溫馨談心，其中與高瀚宇和白舉綱並肩5場賽事的張晉笑言，當初差點連戰友的名字都沒記住便草率組隊，但是經過連月來的相處，3人不但成為最佳戰友，還組成「父子兵」，張晉也不禁感觸落淚：「我也很幸運你們2個選了我，如果不是你們2個，我不會去做。」

接着「一枝花陣營」派出「晉舞團」、張智霖等成員以《My Boo》延續唱跳風格，並在柔情的歌曲中融入現代格鬥和功夫元素，展現剛柔並濟的一面，率先取得一勝！而「麒麟陣營」黃貫中、歐陽靖等人也以《友情歲月》迎戰第2輪賽事，雖然未能取得勝利，但是突破原曲的表現，為觀眾帶來獨有的港式感動，最終「麒麟」還在第3輪比賽中以《星晨大海》贏得5個晉級名額，17人全能唱演家族也順利誕生：黃貫中、張晉、張智霖、陳小春、歐陽靖、謝天華、趙文卓、林志炫、言承旭、熱狗、張淇、李承鉉、劉迦、周延、高瀚宇、白舉綱、張雲龍。

作為「第一屆滾燙家族」成員的Paul，認為在節目上收穫感情分外難得：「我們可以在一起100多天，這個不容易，你相信緣分嗎？我不相信，但是我相信我們一定是做過甚麼事情，令到我們今天走在一起，我們一起加油吧！」張晉也感性地向家人道謝：「我來的時候的狀態，其實是『老天自有安排』（順其自然），這四個月有很大的變化，在這個變化當中，我想特別謝謝我的家人，我太太和三個孩子。」

最後在全場觀眾的投票下，張晉更成為「第一屆滾燙家族X-Leader」，繼續帶領隊友披荊斬棘！他也提到參加節目的初衷，就是希望推廣中國武術：「我想我這一生可能都會回想起，在我47歲的這個夏天來到《披荊斬棘的哥哥》認識了這幫哥哥。最後我想重新介紹自己，我是演員張晉，因為我來到這個舞台的時候，我就有很強烈的一個想法，想把我們中國武術和功夫在舞台上呈現，讓更多人看到、喜歡上動作電影，如果以後有機會，真的有很好的劇本，片酬這些可以不管，因為我是演員張晉。」

除了一班「哥哥」的感人之言，終極篇還迎來天后莫文蔚（Karen），她與李銖銜、歐陽靖（MC Jin）和言承旭合作演出歌曲《如果沒有你》，3位哥哥先後出場，扮演與 Karen 擦肩而過的愛人，當中言承旭與 Karen 有一幕深情對望，隔着桌緊握對方的手，掀起全晚高潮。要數Karen與言承旭的「情緣」，時間回帶到20年前，當年憑台劇《流星花園》道明寺一角爆紅的言承旭，在一套港台合拍作品《烈愛傷痕》中，與Karen有一段牽人心弦的愛情；事隔20年，這對「苦命戀人」在舞台上重逢，還合演感情戲。而闊別「情人」20年的言承旭，原來與Karen重逢時，開玩笑地向其他人介紹Karen是自己的「舊愛」，場面十分搞笑。

Karen 此行除了認識「新朋友」李銖銜及MC Jin外，更乘機與一班昔日合演《古惑仔》的好友陳小春、謝天華、林曉峰等人敍舊。Karen 在節目尾聲換上一襲紗裙擔任頒獎嘉賓，頒獎給成功進入「全能唱演家族」的11位哥哥，又為「滾燙家族」的成立送上祝福。