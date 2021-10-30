「教父」「教母」打卡應援！Anson Lo發長文充滿洋葱

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）愈來愈紅，佢首新歌《Megahit》嘅MV喺影片頻道觀看次數，已經超過588萬次，為答謝神徒（Anson Lo粉絲）支持，即現身巴士站為送驚喜。

不過支持Anson Lo又豈止神徒，身為「教父」同「教母」嘅盧爸爸、盧媽媽更身體力行，到全港各區嘅Anson Lo宣傳燈箱同巴士打卡應援，令Anson Lo感動厚不已，佢即喺社交網發長文，感謝爸爸媽媽，佢話：「由2018年岀道至今天，短短兩年多的時間，無數次錯過了很多餐住家飯，無數個通宵達旦至回家，無數次令你們憂心，但你們沒有一刻放棄過支持我，記得很多次工作壓力很大，深宵回到家的時候，你們聽到我開門的聲音便會立刻起床，主動慰問我『今日工作開心嗎？』你們關心我的工作表現，但我知道你們更緊張我快樂與否。」

佢又寫：「一星期前，你們跟我說，知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡，於是你們特地找一天為我完成，記得當天你們每完成一站，便立刻send相給我看，告訴我知你們好開心，而我能為你們做的，就是好好努力工作，珍惜眼前所有東西（當然包括好好儲錢養你們、教姐和Amber！）每一位神徒和我的教父、教母，我愛你們！」

Lokman、AK做拳王

Anson Lo紅到爆，其他MIRROR成員都繼續歌影視三棲發展，有傳ViuTV年底仲有一套新劇開拍，搵嚟MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）同江𤒹生（Anson Kong）主演以西洋拳為題材嘅新劇，令人期待。